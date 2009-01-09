Moda dünyası çıplak

Anna Piaggi, Alber Elbaz





Daphne Guinness, John Galliano

Moda dünyasına yeni atılan tasarımcı Henry Holland, kendi markası House of Holland için moda ikonlarını çıplak olarak karikatürize ettiği t-shirtleri üretti.İngiliz tasarımcı Henry Holland, moda sahnesine 80’ler temalı sloganlı ve uzun t-shirtlerle girmişti. En yakın arkadaşı Agyness Deyn’in de destekleriyle tanınan yeni nesil modacılardan oldu.Kendi markası House of Holland için tasarladığı t-shirtler ile şu anda yine gündemde olan tasarımcı, yeni t-shirtlerini en yakın arkadaşı Agyness Deyn ile tanıttı.Moda dünyasının ikon karakterlerinin çıplak halde ilüstrasyonlarını yapan Holland’ın tasarımları birkaç ay içinde mağazalarda yerini alacak.Holland’ın çıplak tasvir ettiği ikonlar arasında, John Galliano, Daphne Guinness, Anna Piaggi, Agyness Deyn ve Alber Elbaz da bulunuyor.