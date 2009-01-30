Moda devlerini birbirine düşüren pantolon

Moda dünyası yeni bir kapışmayla çalkalanıyor! Koleksiyonundan bir parçanın taklit edildiğini savunan Giorgia Armani, Dolce&Gabbana ikilisine karşı.



Moda dünyası bugünlerde karşılıklı suçlamalarla hareketli günler yaşıyor. Habertürk'te yer alan habere göre; Giorgio Armani, Dolce&Gabbana ikilisini koleksiyonundan bir parçayı taklit etmekle suçluyor! 2009 erkek koleksiyonu kapsamında podyumda yer verdiği kapitone pantolonun bir benzerini, Dolce&Gabbana defilesinde görünce sinirlenen Giorgio Armani, rakip markayı hırsızlıkla suçlarken, 'önemsiz modaevlerinin böyle şeyler yapmalarını anlıyorum ama Dolce&Gabbana'dan bunu hiç beklemezdim,' tarzı sitemkar bir açıklamayı yapmayı ihmal etmedi. Dolce&Gabbana ikilisi karşı ateş püskürtmekte zaman kaybetmedi ve suçlamaları gülünç olarak yorumladı. Dolmenico Dolce, 'Hala öğrenmemiz gerekn şeyler olsa da öğretmen olarak Armani'yi seçecek değiliz. Kendisinin koleksiyonundan ilham almamız söz konusu bile olamaz., zira biz onun defilelerini seyretmeyi uzun yıllar önce bıraktık!' sözleriyle cevap verdiği Armani'yi açıklamasıyla ufak yollu hakir görmekten de geri kalmadı.



Yine de bu konudaki son sözü mahkleme verecek, zira ikili arasındaki husumet, moda gündemünde olduğu kadar adliye koridorlarında da tartışılacak.





