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15 Temmuz Darbe Girişimi

Moda Deniz Kulübü'ne baskın yapan cuntacı askeri Google yakalattı

Darbeci yüzbaşının yakalandığıyla ilgili bilgi hemen Ankara ile paylaşıldı

23 Temmuz 2016 20:27

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında Antalya'da polis tarafından durdurulan ve kendini öğretmen olarak tanıtan kara pilot yüzbaşı Okan. K., Terörle Mücadele ekiplerinin isminin Google'dan aratması üzerine yakalandı.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre; Okan'ın, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve 8 generali İstanbul’daki Moda Deniz Kulübü’nde düzenlenen düğünü basarak kaçıran darbeci hava timinin lideri olduğu ortaya çıktı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Orgeneral Mehmet Şanver ve çok sayıda üst düzey komutanı Moda Deniz Kulübü’nde düzenlenen düğünü basarak kaçıran darbeci hava timi içinde yer alan kara pilot yüzbaşı Okan. K., Alanya’da gözaltına alındı.

 

Google'dan arattılar
 

Antalya Terörle Mücadele ekiplerinin şüphesi üzerine Kestel Mahallesi sınırları içindeki Dream Beach’de durdurulan Okan K., kendini öğretmen olarak tanıttı. Şahsın ismini Google arama motorundan aratan polis, aynı isimde bir teğmenin 2004 yılında bir kavgaya karışarak haber olduğunu gördü. İnceledikleri kişinin asker olmasından şüphelenen terör ekiplerinin yaptığı üst aramasında Okan K’nın cep telefonu kapağı altına sakladığı TSK Personel Kimlik Kartı bulundu.
 

Ekip lideriymiş
 

Hemen gözaltına alınan Okan K. hakkında yapılan detaylı incelemede; söz konusu askerin Moda Deniz Kulübü’ne 5 helikopterle yapılan saldırının başında bulunduğu tespit edildi. Darbeci yüzbaşının yakalandığıyla ilgili bilgi hemen Ankara ile paylaşıldı. Darbeci asker işlemlerinin ardından hava yolu ile İstanbul’a gönderilecek.

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