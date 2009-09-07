Moda ayağınıza takılmasın

Britanya'da El ve Ayak Sağlığı Mütehassısları Derneği tarafından 2 bin kişi üzerinde yapılan araştırma, kadınların yüzde 37'sinin moda olduğu sürece rahatsız ayakkabı giydiğini gösterirken, yüzde 80'inin de "boynuz hastalığı veya tırnak batması" gibi ayak hastalıklarından şikayetçi olduğunu ortaya koydu.



Erkeklerin yüzde 17'sinin yanlış ölçüye sahip ayakkabı satın aldığını kabul ettiğini gösteren araştırmaya göre, çeşitli ayak rahatsızlığı çeken 10 erkek ve kadından sadece 4'ü tedavi için doktora başvuruyor.



Birleşik Krallık El ve Ayak Mütehassısları Derneği'nden Lorraine Jones, çok sayıda kadının indirimdeki ve son moda ayakkabı modellerine dayanamadığını belirterek, "Ancak ayakları hasta edecek ayakkabılar satın almanın sadece rahatsızlığa yol açan bir sonuç olmadığını, aynı zamanda sağlığı riske atan bir durum olduğunu unutmamak gerek" diye konuştu.



Yüksek topuklu ayakkabılar kadar, kolayca giyilen terliklerin de ayağın öne kayması ve parmaklarda krampa neden olması gibi sorunlara yol açabileceğini belirten ayak sağlığı uzmanları, kadınların günlük ayakkabılarında topukları 4 cm'den uzun olmayan alçak topuklu modelleri tercih etmeleri gerektiğinin altını çiziyorlar.

