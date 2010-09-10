Moby Dick gerçek miydi?

T24 - Bilim insanları, Londra’yı ikiye bölen Thames Nehri’nin kıyılarında yüzyıllar öncesine ait dev bir balina fosili buldu.







Londra’nın güneyinde kalan Greenwich bölgesinin sahilinde ortaya çıkarılan dev fosilin, en az 200 yıllık olduğu belirtildi. Bilim insanları yaklaşık 16 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğindeki balinanın efsanevi Moby Dick kadar büyük olduğunu ifade etti.



Uzmanlar, 17’inci veya 18’inci yüzyıldan kalma olan fosilin, çamurla örtülmüş olduğu için çok iyi durumda bulunduğunu belirtti. Balinanın 50 veya 100 yaş civarında, zıpkınlanarak veya Thames’in kıyılarına vurarak öldüğü tahmin ediliyor.



Ancak dev beyaz balinanın kafasının bulunmaması, balığın kuyruğundan sürüklenerek kıyıya çıkartıldığı ve eti, yağı ve kemiği için parçalandığı tahminlerini güçlendirdi. Bünyelerindeki çok fazla yağ oranı yüzünden öldükten sonra suyun üzerinde kalan dev beyaz balinalar, bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.







Sergilenmeye başladı





Balinaya ait kemiklerin sergilenmeye başlandığı Londra Müzesi arşiv müdürü Francis Grew, balina fosilinin Londra’da bugüne kadar bulunmuş en büyük arkeolojik keşif olduğunu belirtti. Francis, tarih boyunca balinaların Thames Nehri’ne girdiklerine dair kayıtların olduğunu belirtti.



Ulusal Tarih Müzesi müdürü Richard Sabin ise, balinanın 70 yaşında ölmüş olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Balinanın omurgalarından bazılarının eksik olması, zıpkınlanarak öldürüldüğü düşüncesini de neredeyse kesinleştirdi.



Kuzey Atlantik’ten gelen ve Atlantik Okyanusu'nun Amerika kıyılarına, hatta Afrika’ya kadar yüzen beyaz balinalar, çok yavaş hareket ettikleri için tarih boyunca balıkçıların zıpkınlarına hedef oldular.





