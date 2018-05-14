Mobius: Güney-Kozey Kore kombinasyonu yatırımcı için “güzel” olur

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Mayıs (DHA) – Gelişmekte olan ekonomiler konusunda uzmanlığıyla tanınan ünlü yatırımcı Marc Mobius, Kuzey ve Güney Kore arasındaki yakınlaşmanın yatırımcı için “güzel” olacağını söyledi.

CNBC’ye konuşan Mobius Capital Partners’in kurucu Mobius şu değerlendirmeleri yaptı:

“Güney Kore’nin teknolojisi var, bilgisi var, imalat yetkinliği var, Kuzey Kore’nin de kaynakları var. Yeniden birleşme tutar.

“Güney ve Kuzey Kore’nin tekrar birleşmesinin büyük bedelleri olur, ama daha uzaktan bakıldığında hayli kazançlı olur.

“Kuzey Kore’ye başlangıçta giren yatırımcılar bu Kuzey-Güney kombinasyonu düşünülürse iyi kazanç sağlayacak.”

Mobius bu yorumlarını, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un 12 Haziran’da Singapur’da gerçekleşmesi beklenen buluşması öncesi yaptı.