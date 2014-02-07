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Ekonomi

Mobius: Borsada daha fazla düşüşe hazır olun

Yatırım danışmanı Mark Mobius, gelişen ülkelerde kötü günlerin geride kalmadığını söyledi

07 Şubat 2014 11:06

Ünlü yatırımcı Mark Mobius, gelişen ülkelerin borsalarında görülen sert düşüşlerin devam edeceğini söyledi.

Franklin Templeton Fonu’nun yöneticisi, ünlü yatırım danışmanı Mark Mobius, bir televizyon kanalına konuştu.

Cnbce.com'da yer alan habere göre, yatırım danışmanı Mobius, gelişen ülkelerde kötü günlerin geride kalmadığını söyledi.

Gelişen piyasalardaki satış dalgasından en çok etkilenen fon yöneticilerinin başında gösterilen Mobius, gelişen ülke borsalarında düşüşlerin devam edeceğine işaret etti.

 

‘Daha fazla düşüşe hazır olun'

 

Mobius, MSCI endeksinin 5 ayın en düşüğünü gördükten sonra yaptığı açıklamada, "Negatif algı devam ediyor. Bu nedenle hisse senedi piyasalarında çok fazla satışa hazırlıklı olun" dedi.

 

‘Şu anda alım yapmıyorum'

 

Mobius, “Şu anda bu piyasaları sadece inceliyoruz, satın alım yapmıyoruz. Fiyatlar daha da düşebilir ya da borsaların kendisi gelmesi zaman alabilir” dedi.

MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi, satış dalgasıyla 22 Ekim 2013’teki zirvesinden birlikte yüzde 11 geriledi.

 

'Acele edilmeden beklemek gerek'

 

Mobius, geçen ay sonunda verdiği bir röportajda gelişen piyasalarda hala satın alım fırsatları olduğunu, acele etmeden sadece beklemek gerektiğini söylemişti.

 

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