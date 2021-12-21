MOBİSAD: 3500 TL ile sınırlı olan taksit kısıtlaması, artan döviz kuru seviyesinde orantılanmalı

Cep telefonlarındaki taksit kısıtlamasıyla ilgili olarak Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği’nden (MOBİSAD) çağrı yapılarak, “Kayıt dışılık ve klonlama yöntemlerinin tarihi zirvelere ulaştığını gözlemliyoruz. 3500 TL ile sınırlı olan taksit kısıtlaması, artan döviz kuru seviyesinde orantılanmalı” dendi.

Cep telefonlarının vergiler ve döviz kurlarının artışı nedeniyle yüksek fiyat ile satışa sunulması hem vatandaşların hem de mobil iletişim sektörünün en büyük sorunlarından biri haline geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Genel Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, “Vatandaşlarımızın dijitalleşme yolundaki en büyük kaynağı kuşkusuz ki cep telefonlarıdır. Ancak hayatın kumandası haline gelen cep telefonlarına ulaşım günümüzde oldukça zor bir hale gelmiştir. Bu durum vatandaşlarımızın ihtiyacı olan ya da tercih ettikleri teknolojiyi kullanabilmelerinin önünde engel teşkil ederken; 170 bin direkt, 800 bin dolaylı istihdam sağlayan mobil iletişim sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın da zor durumda kalmasına ve sektörün daralmasına yol açmaktadır” dedi.

"Vatandaşın 3 taksitten başka alternatifi yok"

Taksit kısıtlamasının verdiği zararlara dikkat çeken Turnacı, “2018 yılı sonunda cari açık dengesi düşünülerek ithalatı baskılamak amaçlı önce taksit sayılarında kısıtlama kararı alındı. 3500 TL’ye kadar fiyatı bulunan cep telefonlarında 12 ay taksit seçeneği bulunurken, 3500 TL üzeri olan cihazlara 3 taksit sınırlaması getirildi. Bu karar alındığında dolar kuru 4.75 seviyelerinde seyretmekteydi. Haliyle vatandaşlarımızın birçok modele, tercih ettikleri teknolojiye ulaşma imkanları bulunmaktaydı” diye konuştu.

Habertürk'e konuşan Turnacı, “Günümüze baktığımızda ise şu anki dolar kuru seviyelerinde ve bu durumda vatandaşlarımızın 3 taksit seçeneğinden başka bir alternatifi kalmıyor. Vatandaşlarımız maalesef ki kayıt dışına yöneliyor. Rekor seviyelerinde diyebileceğimiz kayıt dışılık yaşanmaya başladı. Ayrıca sektör içi dengelerde alınan kararlar denetlenemediği için farklı alternatiflerle vatandaşa yüksek faiz ile taksit yapan satış kanallarının oluştuğunu gözlemledik. Bu durum üyelerimizi haksız rekabete maruz bırakırken, vatandaşlarımızı da mağdur ediyor” dedi.

Turnacı, şunları söyledi: "Değerlendirecek olursak, alınan kararlar gerçekten ithalatı baskılamadı"