Mobilyanın başkenti İnegöl'de kalifiye eleman sıkıntısı

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkan Vekili Ergün Topal, \"Mobilyanın başkenti olan İnegöl, bugün Türkiye’de kullanılan mobilyanın yüzde 35, sandalyenin de yüzde 85’lik kısmını karşılıyor. İnegöl\'ün özellikle inovasyon konusunda bugüne kadar geldiği nokta da gerek yurtdışı gerekse yurtiçi fuarlarda gözlemlenmektedir” dedi. Türkiye’nin her ilinin mobilya ihtiyacının önemli oranda karşılanmasının yanı sıra, 160 ülkeye mobilya ihracatının İnegöl’den yapıldığını ifade eden Topal, “İnegöllü mobilyacılar, yurtdışı pazarı sayısını her geçen gün artırmaktadır. İnegöl mobilya sektörü, her geçen gün kendini geliştirmektedir. İş yeri sahiplerinin en önemli sıkıntısı ise kalifiye eleman bulmakta zorlanmaları” diye konuştu.

Yaz mevsimiyle beraber düğün sezonunun da açılmasıyla sektörde bir canlanma oluştuğunu kaydeden Topal, \"Bu sezon, Ramazan ayının da daha öne gelmesiyle geçen yıla göre daha uzun sürecek\" ifadelerini kullandı.

KDV İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Mobilyacıların KDV indirimini yeniden beklediğini aktaran Topal, \"Geçen yıl KDV indiriminin ne kadar fayda sağladığını gördük. Temennimiz KDV indiriminin bu sezon da uygulanması hatta KDV indiriminin kalıcı hale gelmesidir. KDV indiriminin olması yatırımı daha da artıracaktır\" dedi.



