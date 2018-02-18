Mobilyacılardan hammadde zamlarına karşı imza kampanyası

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- MOBİLYANIN başkenti Bursa\'nın İnegöl ilçesinde hammadde fiyatlarına son iki yıl içinde gelen yüzde 70 civarındaki zamlara tepki gösteren mobilyacılar, imza kampanyası başlattı. Türkiye genelinde Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu, İnegöl’de ise Mobilyacılar Odası öncülüğünde başlatılan imza kampanyası, 28 Şubat’ta sona erecek.

Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu öncülüğünde başlatılan imza kampanyasına İnegöl’de ilk imzayı atan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan oldu. Ayhan, “Türkiye genelinde sesimizi Ankara duydu. Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu imza kampanyası başlattı. Bu zamlar esnafımızı bezdirdi. Bize de gelen şikayetler var, \'Eylem yapalım, işlerimizi durduralım\' diye. Bu taleplerin gelmesiyle birlikte federasyonumuzla birlikte Türkiye genelinde imza kampanyası başlattık. 28 Şubat imza için son gün. Ticaret Odası veya Mobilyacılar Odası üyesi olmak fark etmez, tüm mobilyacılarımızdan imza bekliyoruz. Ticaret Bakanlığı\'na bu imzaları ileteceğiz. İleride hukuki süreç de başlatacağız. Konunun takipçisiyiz. Büyük bir ses getirecek imza kampanyasına binin üzerinde katılım bekliyoruz. Son günlere bırakmadan imzalarımızı atalım” dedi.

İki yıllık süreçte süngerde yüzde 70’ler, sunta ve MDF’ye ise neredeyse her ay zam geldiğinin altını çizen Ayhan, “Ürün yok, ama devamlı zam var. Üretici de zor durumda. Alıcı da şaşkın zamlardan dolayı. Hammadde üreticilerimize de ‘artık yeter’ diyoruz. Zammın olduğuna mı, yoksa sonra gelecek zamma mı üzülelim, bilemiyoruz. Destek bekliyoruz, çünkü neredeyse işini durduracak seviyeye gelen esnaf var” şeklinde konuştu.

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkanı Yavuz Uğurdağ ise, “Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu\'nun başlatmış olduğu imza kampanyasına bizler de İMOS Derneği olarak destek veriyoruz. Mobilyacılar Odası ile birlikte imza kampanyasını başlattık. Artık bu zamların izah edilir bir tarafı kalmamıştır. Buna bir şekilde son verilmelidir. Biz bu süreçte gerekli mücadelemizi vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Mobilya Sanayici Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç de, “Bunlar önemli şeylerdir. Sektöre bakış açısının bilinmesi anlamında biz de destekliyoruz. Geçtiğimiz gün yapılan toplantıda Maliye Bakanımızla görüştük. Hammadde fiyatlarının yüksek olduğunu, Orman Genel Müdürlüğü\'nün hammadde üretmekte sıkıntı çektiğini söyledik. Böyle olması halinde fiyatların her gün artacağını ifade ettik. Bakanımızı en yakın zamanda tekrar ziyaret edeceğiz. En kısa zamanda odun fiyatlarının düşmesini bekliyoruz” dedi.

Öte yandan, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi üyeleri de Odaya gelerek hammadde zamlarına tepki amaçlı düzenlenen imza kampanyasına destek verdi.

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