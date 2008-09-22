Mobilyacıdan bozma hacker!

İhbarcı 'Hacker'a çıplak teşhir

Bankaların 'kabusu' yakalandı

Bursa Bilişim Suçları polisinin operasyonuyla yakalanan ilkokul mezunu hackerın bilgisayarında çeşitli firmalara ait 18 ayrı internet hesap şifresi çıktı. Suçunu itiraf eden hackera aktarılan paraların çekilmesini sağladıkları iddia edilen 4 kişi de polis tarafından gözaltına alındı.Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir'de otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren bir şirketin banka hesabının internet şifresini kıran bir kişi, hesaptan 2 bin 600 YTL parayı hesabına aktardı. Hesabındaki azalmayı tespit eden şirket yetkilisi, banka hesabını bloke ettirdi. Paranın Bursa'dan çekildiğini tespit ettiren işadamı, durumu polise bildirdi. Harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilişim Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şirketin bir internet şifresini kırarak hesabından para aktaran hackerı belirledi. Adının Bülent G. (31) olduğu belirlenen hacker gözaltına alındı.Yapılan incelemede şirketlerin banka hesabından aktardığı paraları muhtelif kartlarla çektiği belirlenen hacker Bülent G.'ye kartları sağladığı iddia edilen Erkan T. ve para çekiminde kullanılan bankamatik kartlarının sahibi olduğu belirtilen 3 kişi daha gözaltına alındı.Bülent G.'nin bilgisayarına el koyan bilişim polisi, bilgisayarda çeşitli firmalara ait 18 ayrı internet hesap şifresini ele geçirdi. Sorgulamasında suçunu itiraf eden G.'nin, mobilyacılık yaptığı ve İnegöl'de yaşadığı bildirildi. İlkokul mezunu olan Bülent G.'nin, mobilyacılık yaptığı sırada bilgisayara ilgi duyduğu ve evine aldığı bilgisayar vesilesiyle hacker olduğu öğrenildi.