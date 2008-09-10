Mobilya tasarımcılarından son moda

Son bir yılda tasarlanan kanepe, koltuk ve sandalye gibi oturma eylemine hizmet eden mobilyalar, defilede salınan birer model edasıyla tasarım âleminde boy gösteriyor.



Cappellini’nin Massimilano Adami tasarımı Sharpei sandalyesi kategorinin ön sıralarda yer alan ilk ürünü. Pamuklu goblen kumaşla “giydirilmiş” sandalye, fırfırlarla kaplı gibi görünüyor.



Japon tasarımcı Nendo Oki Sato’nun bu yıl bir Issey Miyake sergisi için tasarladığı Cabbage adlı koltuk, konstrüksiyon sözcüğünü es geçerek sadece giydirilerek üretilmiş. 2008 Milano Tasarım Haftası’nda Moroso standında arz- ı endam eden Tokujin Yoshioka tasarımı Bouquet adlı koltuk, sanki üzerinde binlerce çiçek yaprağı varmış gibi duruyor. Renkli ve sıra dışı olmakla bilinen İtalyan markası Edra ise listeye iki yeni ürünüyle giriyor. Bunlardan ilki Fernando ve Humberto Campana imzası taşıyan Aguape koltuk. Aguape, su zambağının formundan esinlenerek tasarlanmış.

İkonik kanepelere imza atan İtalyan tasarımcı Francesco Binfare, bu kez göçebe Moğolların çadırlarından etkilenerek Gran Khan adlı bir kanepe tasarlamış. Gran Khan sevimli hayalet Casper hafifliği ve naifliğine sahip bir tasarım. Son olarak deri mobilyalar konusunda tanınan Poltrona Frau. Dominique Perrault tasarımı Tricot adlı oturma birimi, adı gibi trikodan etkilenerek tasarlanmış.

Özet olarak, mobilya tasarımcıları bu yıl oturma birimlerini modanın yörüngesine dâhil ederek bol kumaşlı, renkli ve neşeli fikirlere imza attılar.