Mobilya sektöründen yüzde 8 indirim kampanyası

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bugün bir araya geldiklerini anımsatarak, bu görüşmede ülke ekonomisine ilişkin detaylı görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

Güleç, MOSFED'e bağlı 15 üye dernekle birlikte alınan karar kapsamında "Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" kampanyasına yüzde 8 indirimle katıldıklarını, tüketicilerin yüzde 8 indirimle mobilya ihtiyaçlarını karşılayabileceğini bildirdi.

"Birçok sektörde üretim ve alışveriş canlanacak"

Ahmet Güleç, hareketlenen ekonomi çarklarının sadece mobilya sektörüyle sınırlı kalmayacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mobilya sektörü olarak camdan tekstile, kimyadan metale kadar birçok sektörle bağlantılıyız. Birçok sektörün müşterisiyiz. Mobilyada yaşanacak hareketlilik tüm bu sektörlere de yansıyacak ve dolaylı olarak sektörler arası tedarik zinciri, üretim ve alışveriş hızlanacak. Ülke ekonomisini ve üretimini hızlandıracak, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacak bu kararımızın etkisinin artması için aynı şekilde tedarikçimiz olan diğer sektörlerden de aynı hassasiyeti bekliyoruz. Bu çağrımızın karşılıksız kalmayacağını çok iyi biliyoruz. Mobilyacılar olarak ülkemiz için elimizi taşın altına çekinmeden koyuyoruz." (AA)