Mobilyacıların istediği oldu; ahşap yonga, lif levha ve kereste ürünlerinin ihracı sınırlandırıldı

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ihracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğiyle, ahşaptan yonga, lif levha ile kereste ürünleri ihracı kayda bağlı mallar listesine dahil edildi.

Yerli mobilya üreticileri, hammadde bulmada güçlük çektikleri için bazı ürünlerin ihracatına sınırlama getirilmesini talep ediyordu. Yayımlanan bu tebliğiyle birlikte bu talepler yerine getirilmiş oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın tebliğinde "ihracatı kayda bağlı mallar" listesine dahil edilen ürünlerin tamamı şöyle;

Ahşaptan yonga ve lif levha ile kereste ürünleri, ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board ve benzeri levhalar, ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar ile uzunlamasına biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.'yi geçen ağaç ürünleri (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın).