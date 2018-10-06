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Spor

Mobilya Kupası'nda ikinci gün geride kaldı

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (BURSA) (DHA) MALİYE PİYANGO - FENERBAHÇE: 3-0 SALON: İnegöl HAKEMLER: Ali İhsan Göze, Ali Bağde MALİYE PİYANGO: Osman Durmaz, Seganov, Nikolas, Sercan Yüksel Bıdak, Ali Berke Sağır, Halil İbrahim Yücel (Murat Tokgöz)  FENERBAHÇE: C

06 Ekim 2018 00:55

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (BURSA) (DHA)

MALİYE PİYANGO - FENERBAHÇE: 3-0
SALON: İnegöl
HAKEMLER: Ali İhsan Göze, Ali Bağde
MALİYE PİYANGO: Osman Durmaz, Seganov, Nikolas, Sercan Yüksel Bıdak, Ali Berke Sağır, Halil İbrahim Yücel (Murat Tokgöz) 
FENERBAHÇE: Cupkovic, Emre Batur, Wouter, Klınkenberg, Ferhat Akdeniz, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Bertuğ Öndeş)  
SETLER: 25-15, 27-25, 25-21
SÜRE: 74 dakika (20, 29, 25)

HALKBANK - İNEGÖL BELEDİYESPOR: 3-1
SALON: İnegöl
HAKEMLER: Tuncay Sevim, Sadettin Deneri
HALKBANK: Burutay Subaşı, Samed Güneş, Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Abdullah Çam)
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Walle, Kemal Kıvanç Elgaz, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç ( Burak Hazırol, Berkan Bozan, Efe Er, Berkan Bozan)
SETLER: 25-16, 25-23, 19-25, 25-23
SÜRE: 98 dakika (22, 29, 21, 26)

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor\'un ev sahipliğinde İnegöl Gençlik Hizmetleri Spor Salonu\'nda düzenlenen Mobilya Kupası\'nın ikinci gününün ilk maçında Maliye Piyango, Fenerbahçe\'yi 3-0 mağlup etti. Günün ikinci ve son maçında ise İnegöl Beeldiyespor, Halkbank\'a 3-1 mağlup oldu.

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