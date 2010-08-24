-''MOBİL NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'' BAŞKENT SOKAKLARINDA ANKARA (A.A) - 24.08.2010 - Ankara Valiliğinin talimatı üzerine, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak halk oylaması öncesi vatandaşların TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı taleplerinin karşılanabilmesi için oluşturulan 4 adet ''Mobil Nüfus Müdürlüğü'' başkent sokaklarında göreve başladı. Kamu kurum ve kuruluşları ile bankalarda yapılacak tüm işlemlerde, üzerinde TC kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanlarının ibraz edilmesi şartı dolayısıyla Valilik tarafından yapılan araştırmada, Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 600 bin, Ankara'da ise 124 bin kişinin nüfus cüzdanlarında vatandaşlık numarasının yer almadığı belirlendi. 12 Eylülde yapılacak referandumda oy kullanabilmeleri için üzerinde vatandaşlık numarası yer alan nüfus cüzdanlarına sahip olma zorunluluğu nedeniyle kimliklerini değiştirmek isteyen çok sayıda vatandaşın nüfus müdürlüklerini doldurduğunu ve saatlerce sırada beklemek zorunda kalması üzerine, sorunun çözümü için Ankara Valiliğince çeşitli önlemler alındı. ''Vatandaşın ayağına nasıl gidebiliriz?'' düşüncesiyle hareket eden Valiliğin talimatı ile içerisi özel olarak donatılan ve vatandaşların bu araçlarda işlemlerini yapabileceği 4 adet ''Mobil Nüfus Müdürlüğü'' minibüsü hazırlandı. 09.00-23.00 saatlerinde çalışacak mobil nüfus müdürlüğü, parklarda, bahçelerde, caddelerde vatandaşlarla buluşulabilecek her yerde görev yapacak. Üzerinde kimlik numarası bulunmayan kişilerin nüfus cüzdanlarını yenileyen bu araçlar, sabah saatlerinde Ankara'nın 4 büyük ilçesi olan Keçiören, Yenimahalle, Altındağ ve Çankaya'da hizmete başladı. Türkiye'de ilk olan bu hizmet, 12 Eylüle kadar Ankara'nın dört bir tarafında devam edecek. Ofis şeklinde donatılan araçların içinde, internet bağlantısına sahip bilgisayarlar, klima ve oturma grupları bulunuyor. Altındağ Nüfus Müdürlüğü ekiplerinin Ulus'taki Atatürk Heykeli'nin önünde konuşlanan araçta, nüfus cüzdanlarını değiştirmeye gelen vatandaşlar, nüfus müdürlüklerinin kalabalık olması dolayısıyla nüfus cüzdanlarını değiştirmekte zorlandıklarını, bu nedenle de bu uygulamadan çok memnun olduklarını belirtti. Nüfus cüzdanını değiştirmeye gelen Hüseyin Milli, uygulamanın çok iyi olduğunu ifade ederek, ''Kimlik numarası yazılı olmayan nüfus cüzdanımı gerekli görmediğim için değiştirmedim. Eski nüfus cüzdanımla 12 Eylüldeki referandumda oy kullanamayacaktım. Burada da böyle bir uygulama olduğunu görünce referandumda oy kullanmak için hemen nüfus cüzdanımı değiştirmek istedim'' diye konuştu.