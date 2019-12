Mobil veri transferinde süper hız

Mobil cihazlarda veri alışverişi daha hızlı hale gelecek. Yeni mobil cihazlarda ''Bluetooth 3.0, USB 3.0, hücresel geniş bant ve çok hızlı internet'' standart olacak.



Temel iletişim özelliğinin dışında ev ve otomobil kapılarını açmaktan dijital kimlik kartı olarak kullanılmasına kadar bir çok özelliği barındıran cep telefonları ile PDA, notebook, netbook ve benzeri diğer mobil cihazlar, standartların oturması ile hayatın daha da vazgeçilmezleri arasında yer alacak.



Mobil cihazları bekleyen yeniliklerin başında dar mekanda kişisel kablosuz ağ yaratan Bluetooth teknolojisinin yeni versiyonu geliyor. Ultra geniş bant (UWB) radyo teknoloisi olarak adlandırılan Bluetooth 3.0'da, şu an saniyede yaklaşık 2 megabit olan veri aktarım hızı saniyede 480 megabit'e erişecek. Böylece dar alandaki veri transferi ''çılgın'' bir hıza ulaşacak.



Adını İngilizce ''Universal Serial Bus'' kelimesinin kısaltmasından alan ve dış donanımların bilgisayar ile bağlantı kurabilmesini sağlayan seri yapılı bir bağlantı biçimi olan USB de yeni versiyonu ile hıza hız katacak. Şu an 2.0 ve detay sürümleri olan USB saniyede maksimum 480 megabit veri transferine imkan tanıyor. Ancak kısa bir süre sonra ticari anlamda dünyada kullanımına başlanacak USB 3.0 versiyonu saniyede 5 gigabit gibi ''inanılmaz'' bir hıza imkan tanıyacak.



Geçtiğimiz yıl Türkiye'de de ihalesi yapılan ve yaz aylarında uygulamaya geçecek olan 3G (Üçüncü nesil / HSPA ) teknolojisi de mobil cihazlar üzerinden bilgi alış verişini önemli bir boyuta taşıyacak. Şu an EDGE hızında data transferi, ortalama saniyede 384 kilobit olarak gerçekleştiriliyor. 3G'nin devreye girmesi ile bu hız, saniyede 7 megabite kadar ulaşabilecek.



Öte yandan bugün piyasada satılan bir çok mobil cihazda kablosuz internet erişim modülleri bulunuyor. Şu an taslak sürümleri evlerde kullanılan bazı modemlerde yer alan 802.11n internet erişimi, yakın bir zamanda son şekli verilerek bir standart haline getirilecek. Söz konusu modül ile internet ağlarında saniyede maksimum 300 megabit ile sörf yapılabilecek. Türkiye'de henüz hizmete başlamayan 802.16e ticari Wimax ağları da mobil cihazlara önemli ölçüde veri alışveriş hızı kazandıracak.