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Bilim / Teknoloji

Mobil sektörüne iPhone 'rötuşu'

Apple'ın İnternet erişim yetenekleri ve kullanım kolaylığı ile devrim yaratan telefonu iPhone, sektördeki diğer markaları da benzer özelliklere sahip modelleri piyasaya sürmeye itiyor.

15 Eylül 2008 03:00

Cep telefonu piyasasında Apple’ın önce ABD ardından da Avrupa’da adeta fırtına gibi esen iPhone adlı telefon modelinin Türkiye’de piyasaya çıkmasına sayılı günler kaldı. Turkcell, iPhone’u 26 Eylül’de satışa çıkaracak.

Turkcell’den daha önce global olarak iPhone’u Türkiye’de satmak için anlaşma yapan Vodafone tarafında ise önümüzdeki günlerde ürünlerin pazara sunulması bekleniyor.
Şu ana kadar yurtdışından 50 bine yakın iPhone cihazının Türkiye’ye getirilerek, Turkcell, Vodafone ve Avea şebekelerinde kullanıldığı tahmin ediliyor. iPhone’un resmi olarak Türkiye’ye gelmesinin ardından bu alanda piyasanın hareketlenmesi bekleniyor.

Türkiye’ye iPhone’un tüm dünyada şu an satışta olan ‘3G’ modeli geliyor Bu ürün mobil alanda hızlı İnternet erişimi sağlıyor. Bu arada Türkiye’de uzun dönemli sözleşme (en azından iki yıl) karşılığı satılması beklenen iPhone’da fiyatların yüksek olması, bu yüzden de başlangıçta yoğun talep gelmemesinden endişe ediliyor.

Hangisi bir adım önde?

Mobil iletişim pazarına bakıldığında genel özellikleri ve kullanım avantajlarıyla Apple’ın iPhone modeli piyasada tek değil. iPhone ile rekabet edecek olan diğer cihazlara bakıldığında şu anda Türkiye’de Turkcell ile satışta olan Blackberry Bold 9000 modeli en ciddi rakip olarak görülüyor. ,

Cep telefonu pazarının lideri Nokia’nın iş dünyasına özel olarak geliştirdiği ve tam takım klavye özelliği sunan E71 modeli içerisindeki uygulamalar sayesinde kullanıcılara e-posta alanında gelişmiş özellikler sunuyor. Nokia’nın bu modeli önümüzdeki günlerde Türkiye’de satışa çıkacak.

Bu kategoride öne çıkan bir diğer model ise Samsung’un i850 adlı cep telefonu. Bu telefonun en çok dikkat çeken özelliği 8 megapiksel seviyesinde fotoğraf çekimini destekliyor olması.

Kıyasıya e-posta yarışı

İş dünyasına hitap eden cep telefonu modellerinin ortak özelliği e-posta alanında kullanıcılara hızlı ve gelişmiş bir altyapı sunuyor olması. Bu yüzden de Kanadalı RIM’in Blackberry modeli bu alanda oldukça iddialı. Buna karşın Nokia’nın internet uygulamalarını ve senkronizasyonu da içine alan E71 adlı ürünü Bold’un bu alanda en ciddi rakibi durumunda.

iPhone 3G modeli ise aslında tam bir internet makinesi. Üstelik harekete duyarlı dokunmatik ekranıyla rakipleriyle arayı açıyor. ABD’de ‘trend’ haline gelmesinin en önemli nedenlerinden biri de cihazın internete olan yatkınlığı. Geniş ekran üzerinde, birçok farklı internet uygulamasını eş zamanlı olarak çalıştıran cihaz, e-posta alanında da oldukça iddialı durumda.

iPhone ve rakipleri karşı karşıya

Fiyatlar:

iPhone 3G: Henüz açıklanmadı - ABD fiyatı 8 GB 199 dolar - 16 GB 299 dolar (Kontratla birlikte)
Blackberry Bold 9000: 1,250 YTL
Nokia E71: 850 YTL
Samsung i850: 1,170 YTL













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