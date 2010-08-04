-MOBİL SEÇİM TIRI ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - İvedik Organize Sanayi Sitesinde bir tanıtım şirketi tarafından üretilen mobil miting tırı, kısa sürede kurulup kaldırılabilme özelliği sayesinde, mitingleri polis ve vatandaş için eziyet olmaktan çıkartıyor. Tanıtım şirketinin genel koordinatörü Eyüp Yıldız, yaptığı açıklamada, 18 yıldır seçim, konser ve miting gibi organizasyonları yaptıklarını söyledi. Firmalar, parti yetkilileri, emniyet güçleri ve vatandaşların miting yapılacak şehirde hem güvenlik hem de alan çalışmaları nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Yıldız, şöyle konuştu: ''Miting ya da açık hava kongresi yapılacak kente organizasyonu yapan firma bir gün önce veya sabah çok erken saatlerde gitmesi gerekiyor. Sonra genellikle bu tür etkinlikler şehir merkezinde yapılacağı için şehir merkezi, yaklaşık 8 saat trafiğe kapatılıyor. Bu durumda hem emniyet güçleri hem de vatandaşlar, sahnenin korunması konusunda da firma yetkilileri sıkıntı yaşıyor. Öte yandan alandan ambulansın geçmesi gerekiyor. Ayrıca 3 kamyon malzeme ve 18 kişilik ekiple 8 saatlik bir çalışmayla bu sistem kuruluyor.'' Yıldız, 6 ay önce ''mobil seçim tırı''nın tasarımını yaptıklarını ifade ederek, ''Mobil tır, etkinliğin yapılacağı alana yerleştiğinde 10 dakika içinde elektronik ve mekanik sistem hazırlanıyor. Tırın ses, teknik ve hidrolik sistemleri tırın içindeki mobil jenatatörden besleniyor. Mobil tırı, diğer seçim otobüslerinden ayıran bir diğer özelliğinin de üzerindeki ses sisteminin dünyadaki en ileri teknolojik ses sisteminin kullanılmasıdır. Yani 4 otobüsü yan yana getirseniz, bu tırdaki ses sisteminin çıkardığı sese erişemez. 30 bin kişiye hitap edebilecek bu sistemde, alanda 1 metrede de 70 metrede de 100 metrede de aynı sesi veriyor'' dedi. Etkinlik bittikten sonra 5 dakika içinde alandan ayrılmaya hazır hale geldiklerini belirten Yıldız, bunun, tır şoförü ve teknik personel olmak üzere 2 kişiyle gerçekleştirilebildiğini söyledi. ''Türkiye'de ve dünyada ilk olan 'mobil tır' ilk kez üretildiği için 650 bin Avroya mal oldu'' diyen Yıldız, mobil tırın satış fiyatının 750-800 bin Avro, kirasının ise miting başına 20 bin Avro olduğunu anlattı. Yıldız, Türkiye'den sonra yurt dışına da pazarlamak istedikleri mobil tırın bir değişini Azerbeycan'a sattıklarını söyledi. Konuşmacıların, kendileri için hazırlanan odaya konulan televizyondan, 4 güvenlik kamerası yardımıyla tüm alanını izleyebildiklerini anlatan Yıldız, tırda ayrıca, tuvalet, iki buzdolabı ve acil durumlarda sadece içeriden açılabilen acil çıkış kapısının bulunduğu belirtti.