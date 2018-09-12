MOBİL OKUL TİMLERİ GÖREVE BÖYLE BAŞLADI 





Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan tarafından kurulan ve başarılı olması üzerine Türkiye geneline yayılan Mobil Okul Timlerinin (MOT) 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı öncesinde göreve başlaması nedeniyle emniyette tören yapıldı.



İSTANBUL\'DA BAŞLADI, TÜRKİYE GENELİNE YAYILDI

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, 2017 yılında ilk defa Mobil Okul Timleri\'nin İstanbul\'da kendi talimatıyla kurulduğunu, başarılı olması üzerine tüm illerde faaliyete geçtiğini söyledi.



\"OKUL ÇEVRELERİ EVİMİZ KADAR GÜVENLİ OLACAK\"

Çalışkan, MOT Timleri\'nin okullara, aileleri ve yöneticilere güven veridiğini belirterek, “Bu yıl, geçtiğimiz yıla göre daha güzel işler ortaya çıkacak. Okul çevreleri evimiz kadar güvenli olacak. Geçtiğimiz yıl 160 personelden oluşan 40 ekibimiz vardı. Bu yıl ise 66 ekip olarak görevimize devam edeceğiz ve ilerleyen zamanda bu ekip sayımızı arttıracağız. Muhtarlar, okul müdürleri, öğrenciler, veliler ve basın mensupları sizleri tanıyor. Geçtiğimiz yıl yaptığınız çalışmalarda 50 bin işyeri kontrol etmişsiniz, bunlardan bir çoğuna idari işlem yapılmış. Sizler tarafından 1 milyon GBT sorgusu yapılmış, 59 silah alınmış okul çevrelerinde. 5 binin üzerinde idari işlem, 2 binin üzerinde ise adli işlem yapılmış. Bunların hepsi sizlerin ne kadar görev yaptığınız, ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Heryıl çıtayı biz biraz daha yükseltiyoruz. Sadece MOT timlerinde değil, bütün birimizde bütün şubelerimizde çıtayı yükseltiyoruz. Bu bizim 4. yılımız. Bu yıl daha da iyi işler yapmamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili geri dönüşler sadece bana olmuyor. Sıralı bütün yöneticilerimize oluyor. Bu geri dönüşler de beni gururlandırıyor. Yeni eğitim ve öğretim yılınız başarılı olsun\" diye konuştu. Çalışkan\'ın Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinin avlusunda yaptığı konuşma sonrasında, aralarında Motosikletli Polis Timleri Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden de görevli polislerin bulunduğu MOT ekipleri görev yerlerine dağıldı. MOT ekiplerinin okulların açıldığı ilk gün yaptığı denetimler polis helikopteri tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın konuşması

-MOT ekiplerinden görüntü

-Motosikletli Polis Timleri\'nden görüntü

-Narkotik ekiplerinden görüntü

-Ekiplerin göreve çıkması

-Polis helikopterinden ilk gün yapılan denetimlerin görüntüsü

-Genel ve detaylar

