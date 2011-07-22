-MOBİL ÖDEME YAYGINLAŞIYOR ANKARA (A.A) - 22.07.2011 - Bu yıl küresel ölçekte mobil ödeme uygulamasından 141 milyonu aşkın kişinin yararlanması bekleniyor. Gartner'ın raporundan derlenen bilgilere göre, mobil ödeme pazarı, beklenenden yavaş gelişmekle birlikte geçen yıla göre yüzde 38 artarak 141,1 milyona ulaşacak. 2010 yılında bu rakam yaklaşık 102 milyondu. Rapora göre geçen yıl yaklaşık 49 milyar dolar olan ciro ise yüzde 75 artışla 86 milyar doları geçecek. Gartner'a göre şirketler, yakın alan iletişimi (Near Field Communication - NFC) konusuna ilgi gösterirken önemli olan konunun başında, nakit ya da kredi kartı kullanan tüketicilerin, cep telefonları ile ödeme yapacak şekilde davranışlarının değişmesi geliyor. Raporda SMS (Short Message Service), USSD (Unstructured Supplementary Services Data- Kullanıcı USSD servisine bağlandığında oturum başlar ve uygulama sonlanana kadar açık kalır) ve WAP (Wireless Application Protocol) gibi uygulamalar, mobil ödemenin gelişmesindeki önemli faktörler arasında olurken, özellikle WAP'ın, Batı Avrupa'daki tom mobil ödemelerin yüzde 70 ve Kuzey Amerika'da yüzde 90'ını kapsadığı ifade edildi.