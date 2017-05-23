Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, insanların ödeme alışkanlıkları da değişmeye başladı. İnsanlar genel itibari ile alışverişlerde nakit kullanıyorlardı. Sonrasında ise kredi kartları geldi. Kredi kartlarının yaygınlaşmasıyla, nakit ihtiyacı da ortadan kalkmaya başladı. İnsanlar genel itibari ile alışverişlerinde kredi kartı kullanmaya başladılar. Şimdi ise kredi kartları da yerini mobil ödeme sistemleri denilen yeni teknolojiye bırakmaya hazırlanıyor.

Peki, kredi kartlarının yerini almaya başlayan mobil ödeme sistemleri gerçekten güvenilir mi?

CNN Türk'te yer alan habere göre, her ne kadar bazı insanlar kredi kartı kullanmaya karşı olsa da, yine de günümüz dünyasında bu kartlar insanların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İnsanların binlerce lirayı cebinde güvenli bir şekilde tanımasına imkan veren bu kartlar dijital ortamda kullanıldığında ise büyük kayıplara neden olabiliyor.

Peki yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan mobil ödeme sistemleri bu kayıpların önüne geçebilecek mi?

Mobil ödeme sistemleri kredi kartları ile aynı şey mi?

Aslında mobil ödeme dediğimiz olay kredi kartının telefonumuza aktarılmış hali diyebiliriz. Yani sık sık duyduğumuz Apple Pay, Samsung Pay ve Android Pay gibi birçok hizmet aslında fiziksel kredi kartlarımızı bu sistemlere aktarmamız ile çalışıyor.

Peki aslında bu sistemler kredi kartlarımızı kullanıyorlarsa bizlere ne gibi yararları var? Öncelikli olarak istediğimiz kadar kartı bu sistemlere kaydedebiliyoruz. Yani cüzdanımızı kredi kartları ile şişirmemize gerek kalmıyor. Bilgiler dijital ortama aktarıldığı için doğal olarak kartın kaybolması gibi bir derdimiz de kalmamış oluyor.

Fakat bu sefer de başka sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Örneğin cep telefonumuzdan tüm bilgilerimizin çalınması gibi. İşte bu noktada ortaya mobil ödeme sistemleri ne kadar güvenli sorusu çıkıyor.

Ne kadar güvenli olduğu hala soru işareti

Peki mobil ödeme yöntemleri gerçek anlamda ne kadar güvenli. Açıkçası bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü her firma başka bir güvenlik sistemi ile müşterilerini korumaya çalışıyor.

Örneğin Apple Pay, kendi geliştirdiği bir sistem ile kullanıcılarını olası saldırılara karşı korurken, Samsung Pay ise KNOX isimli bir sistem ile korunuyor. İşin güzel yanı ise şimdiye kadar hiç bir mobil ödeme sisteminin kullanıcılarını kart bilgilerinin çalınması gibi bir olay yüzünden mağdur etmemiş olması.

Bu son derece önemli bir konu. Zira bir mobil ödeme sisteminin çökertilmesi, milyonlarca kişinin kart bilgilerinin açığa çıkması anlamına geliyor. Böyle bir durumda da bir daha kimse o mobil ödeme sistemini kullanmak istemeyecektir. O yüzden hiç bir firma böyle bir riski almak istemiyor. Dolayısıyla mobil ödeme sistemlerinin güvenlik harcamalarının son derece üst seviyelerde olduğunu söylemek mümkün.

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Şimdi gelelim bu mobil ödeme sisteminin nasıl çalıştığına. Kartımızı tanımlamakla iş bitmiyor. Elbette önemli olan bu sistemi etkin bir biçimde kullanabilmek.

Bilindiği üzere günümüz akıllı telefonlarının bir çoğu NFC denilen bir sistem ile donatılmış durumda. Telefonunuzu NFC duyarlı bir yüzeye temas ettirdiğinizde harekete geçen bu sistem süper hızlı veri aktarımını mümkün kılıyor.

İşte mobil ödeme yöntemlerinin kullanılması da bu sistem ile mümkün kılınmış durumda. Yani basitçe ödeme yapmak istediğiniz zaman telefonunuzu NFCduyarlı pos makinesine yaklaştırmanız yeterli oluyor. Bu son derece basit bir işlem. İşin güzel yanı, dilediğiniz kartı uygulama arayüzünden kolaylıkla seçebiliyorsunuz. Üstelik limitiniz vb. şeyleri de anlık olarak görüntülemeniz mümkün. Böylece acaba kartımda limit var mıydı gibi bir düşünceye de girmenize gerek kalmıyor.

Biraz daha zamana ihtiyaç var

Sonuç olarak toparlamak gerekirse, mobil ödeme sistemlerinin son derece güvenli olduğunu söylemek mümkün. En azından siz telefonunuza zararlı bir yazılım yüklemedikçe, mobil ödeme uygulamasından kaynaklı bir güvenlik açığının ortaya çıkması çok zor diyebiliriz.

Özellikle iOS kullanıyorsanız, söz konusu zararlı uygulamaları yüklemeniz daha da zor olacaktır. (En azından telefonunuzda jb falan yoksa)

Mobil ödeme sistemleri dünyada hızla yaygınlaşsa da ülkemizde iş biraz daha ağırdan alınıyor. Zira Türkiye kredi kartına, internetten alışverişe bile yeni yeni adapte olmaya başladı. O yüzden söz konusu ödeme yöntemine biraz daha süre tanımak doğru olacaktır.