Mobil morg ünitesi ile ikaz

T24-

Morg üniteleri, tıbbi cihazlar, anatomi salon ekipmanları ve cenaze hizmet araçları üreten BNT firması Genel Müdürü Tuncer Okur, Konya'daki bir fuarda morg ünitesini anlattı.



Okur, geliştirdikleri ve kısa süre önce patentini aldıkları sistem sayesinde insanların ölmeden mezara girmesini engellemeye çalıştıklarını söyledi.



Sistemi uzun uğraşlar sonucunda geliştirdiklerini anlatan Okur, "Mobil morg ünitesine yerleştirdiğimiz bir düzenek sayesinde, 'öldü' denilerek morga koyulan hastada yaşam belirtisi olduğunda görevliler uyarılıyor. Öldüğü sanılarak morga konulan kişinin en ufak bir hareketinde, ünite içinde kamera gibi gözetleme yapan düzenek harekete geçerek görevlilere bilgi veriyor. Uyarı uzun siren sesi veya istenilen bölümün elektriklerinin kapatılıp açılması şeklinde gerçekleşiyor" dedi.



"Temennimiz bu tip hataların hiç olmaması, ancak olduğu zaman bu morg hayat kurtarıyor" diyen Okur, "Amacımız bu morg ünitelerini dünyaya satmak. İkili bir üniteden oluşan bu modelin fiyatı 10 bin lira civarında" diye konuştu.



Dünyanın ilk demonte morg ünitelerini yaptıklarını kaydeden Okur, "nefes alıp vermeye duyarlı morg geliştirmek için çalışma yaptıklarını" bildirdi.

Okur, yaklaşık 10 yıl önce bir yakınının cenazesini almak için gittiği hastanenin morgunda karşılaştığı olumsuz tablo ve çektiği sıkıntıların ardından, insanların bu zorluklarla karşılaşmaması için morg üniteleri üretmeye başladıklarını anlattı.



Okur, sanayicilerin bu alana fazla ilgi göstermediğine işaret ederek, morg üniteleri üretirken, öncelikle hastanelerdeki cenazelerin muhafaza koşullarını iyileştirmeyi ve orada çalışan görevlilerin olası bir bulaşıcı hastalığa yakalanma risklerini önlemeyi amaçladıklarını vurguladı.



Okur, bu amaçla mobil morg üniteleri yapımında farklı çalışmalar gerçekleştiklerini ifade ederek, "Cenazelerin morglardan transferi için lifter geliştirdik. Lifter sayesinde cenazeyi bir bayan bile tek başına morg ünitesinden alabiliyor" dedi.



Mobil morg ünitelerini teknolojiye uygun bir şekilde yenilediklerini dile getiren Okur, "Mobil morg ünitelerinin tasarımında teknolojik yenilikleri ön planda tutuyoruz. Ürettiğimiz morglar komple demonte edilebiliyor. Demonte edilmesi, temizlik noktasında avantaj sağlıyor. Bazı sistemlerde morg ünitesi arızalandığında, kişinin morgun içine girmesi gerekiyor. Bu da o morgun içine giren görevlinin bulaşıcı hastalığa yakalanma riskini ortaya çıkarıyor. Demonte morg üniteleri ile morgdaki arızaya dışarıdan müdahale edilmesini sağlayarak, bulaşıcı hastalık riskini ortadan kaldırıyoruz. Ayrıca bu sisteme bazı eklemeler yaparak, sistemi hastanenin otomasyon sistemi ile de takip edebiliyoruz" dedi.