Mobil internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler açıklandı

Webtekno'da yer alan habere göre, Cable.co.uk, mobil internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeleri sıraladı.

Günümüzde akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatler ve hatta dizüstü bilgisayarlar ile mobil veriye bağlanıp internette özgürce dolaşabiliyoruz. Bununla birlikte mobil internet kullanımı bugün bile tüm dünyada standartlaşmış değil. Sadece son 5 yılda 500 milyon yeni kullanıcı mobil internet dünyasına katıldı ve kullanıcı sayısı hala daha artmaya devam ediyor.

Mobil internetin yaygınlaşması, zaman içinde erişim fiyatlarının azalmasını da sağladı. Özellikle gelişmiş ülkelerde mobil internete bağlanmak günlük ihtiyaçlardan bir tanesi ve fiyatlar da buna uygun şekilde erişilebilir seviyede. Peki mobil internet fiyatları tüm dünyada erişilebilir seviyede mi? En azından Cable.co.uk’nin verilerine göre cevap kesinlikle hayır.

Mobil internet fiyatlarını etkileyen iki temel faktör bulunuyor: Alt yapı ve talep yoğunluğu. Mobil internet erişimi kablosuz olarak gerçekleşse de aslında mobil internet de sabit hatta bağlıdır. Bu nedenle alt yapı ne kadar iyi olursa, mobil internet fiyatları o kadar düşer. Ayrıca özellikle mobil internetin birincil internet kaynağı olduğu bölgelerde talep çok yoğun olduğundan rekabet yüksek olur ve mobil internet fiyatları düşüş gösterir.

Tam tersi durumlarda ise mobil internet fiyatları inanılmaz bir artış gösterebilir. Alt yapının eksik olduğu bölgelerde mobil internet için uydu internet gibi çözümlere başvurulabilir ve bu da fiyatları müthiş bir şekilde artırır. Benzer şekilde talebin az olduğu bir bölgede şirketlerin kâr etmesi pek mümkün olmayacağından fiyatlar artacaktır.

Mobil internetin en ucuz olduğu ülkeler (GB başına fiyat)

Hindistan - 0,09 dolar

İsrail - 0,11 dolar

Kırgısiztan - 0,21 dolar

İtalya - 0,43 dolar

Ukrayna - 0,46 dolar

Çin’in ardından dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı olan Hindistan’da mobil internet fiyatları 2019 yılında yüzde 65’lik bir düşüş gösterdi ve 1 GB başına ödenen ücret 0,09 dolara (62 kuruşa) kadar geriledi. Yine de sektöre yakın isimler artan rekabete rağmen bu fiyat politikasının uzun vadede sürdürülebilir olmadığını ve yakın gelecekte fiyatların artış göstereceğini belirtiyorlar.

Mobil internetin en pahalı ülkeler (GB başına fiyat)

Malavi - 27,41 dolar

Benin - 24,22 dolar

Çad - 23,33 dolar

Yemen - 15,98 dolar

Botsvana - 13,87 dolar

Yukarıdaki listeye baktığımızda, beş ülkeden dördünün Sahra Altı Afrika’da yer aldığını görüyoruz. Bu bölgede alt yapı yeterince gelişmediğinden diğer ülkelerdeki gibi sınırsız ya da geniş kapasiteli mobil internet paketleri yerine daha sınırlı internet paketleri sunuluyor. Bu nedenle de GB başına ödenen fiyat epey artıyor.

Türkiye'de fiyatlar ne durumda?

Cable.co.uk’nin verilerine göre Türkiye, GB başına 0,72 dolar yani 4,94 TL ödüyor. Bu da Türkiye’nin mobil internet fiyatları listesinde 20. sırada yer almasını sağlıyor. ABD’nin GB başına 8 dolar (54,89 TL), İngiltere’nin 1,39 dolar (9,54 TL), Fransa’nın 0,81 dolar (5,56 TL) gibi ücretler ödediğini düşünürsek Türkiye’nin mobil interneti uygun fiyata kullandığını söyleyebiliriz.

Türkiye - 0,72 dolar

ABD - 8 dolar

İngiltere - 1,39 dolar

Fransa - 0,81 dolar

Cable.co.uk’nin listesi, ülkelerdeki mobil internet fiyatlarını yerel şartlara göre değerlendirmek yerine doğrudan dolar kuruna çevirerek karşılaştırıyor. Bu nedenle para birimleri dolara göre daha değersiz olan ülkeler, tabii olarak daha uygun fiyata internet kullanıyorlarmış gibi gözüküyor ancak yerel şartlar da değerlendirildiğinde listede bazı değişikliklerin yaşanabilir.