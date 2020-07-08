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Mobil internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler açıklandı

08 Temmuz 2020 12:18

Cable.co.uk, ülkelerin GB başına ödedikleri mobil internet fiyatlarını dolar bazında karşılaştırdı ve bir liste oluşturdu. Türkiye'nin de yer aldığı listede mobil internetin en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeler sıralandı. Türkiye listede 20. sırada yer aldı.

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