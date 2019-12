-Mobil internet erişimi artıyor CENEVRE (A.A) - 15.09.2011 - Dünyadaki her sekiz kişiden biri istediği yer ve zamanda internete bağlanabiliyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası İletişim Birliği tarafından yayımlanan bir rapora göre, 2009 yılından bu yana dünya çapında aktif mobil geniş bant aboneliklerinin sayısı 531 milyondan 872 milyona yükseldi. Rapor ayrıca, zengin ülkelerde her iki kişiden birinin yoksul ülkelerde ise her 20 kişiden birinin yüksek hızlı mobil aboneliği bulunduğunu ortaya koydu. Yoksul ülkelerde mobil internet kullanımındaki artışın yüzde 160 civarında olduğunun belirtildiği raporda, bu ülkelerdeki kullanıcıların, pahalı sabit hatlı geniş bant bağlantılarından ziyade, daha ekonomik olan ve internete erişim sağlayan cep telefonlarını tercih ettikleri belirtildi.