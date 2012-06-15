Mobil iletişimin evrimi!

Cep telefonu günlük hayatlarımıza gireli aşağı yukarı 15 yıl oldu. Antenli birer tuğlayı andıran, keyfi yerindeyse arama yapabilen -hatta bazı modelleri kısa mesaj bile gönderebilen- mobil telefonlar zaman içinde hızla değiştiler ve geliştiler.

Hayatı kolaylaştıran yeni özellikleri ve internet teknolojisiyle başarılı entergrasyonları sayesinde bugünün mobil iletişim kültürünü yarattılar.

İnsan davranış kalıplarını bile değiştiren bir teknolojinin kendi içindeki gelişimini inceleyen İngiliz sanatçı Kyle Bean Rusların ünlü matruşka bebeklerinden esinlenen bir proje ortaya çıkarmış. İç içe geçen tahtadan oyma bebekler gibi büyükten küçüğe -yani eskiden yeniye- birbiri içine saklanan kağıttan cep telefonu modelleri, kısa zaman içinde nereden nereye geldiğimizi eğlenceli bir biçimde anlatıyor.