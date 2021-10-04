Mobil iletişimde tavan fiyat kararı yürürlüğe giriyor

Operatörler ücret tarifesini aşamayacak, tarife değişikliklerini 7 gün önceden BTK’ya bildirmek zorunda olacak.

Sabah gazetesinden Barış Şimşek’in haberine göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'nin iki büyük operatörü olan Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirdi. Türk Telekom ise Danıştay'a açtığı dava ile tavan fiyattan muaf tutulurken, diğer iki operatör arama, mesajlaşma ve açma-kapama gibi ücretlerde üst sınıra uyacak. Buna göre mobil şebekelerden sabit ve mobile yapılan aramaların dakikası 87,53 kuruş, yurtdışını arama ücretinin dakikası ise 8 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

BTK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü'nün Turkcell ve Vodafone'a uyguladığı "Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi"nde yeni dönem tavan fiyatları belirledi. Türk Telekom'un daha önce Danıştay'da açtığı davanın TT Mobil lehine sonuçlanması nedeniyle tavan ücret tarifleri Türk Telekom için uygulanamıyor.