Mobil iletişimde tarifelere zam geldi

Mobil iletişim operatörlerin servis ücretlerinin üst sınırında yine artışa gidildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayımladığı karara göre yeni azami tarifeler son 3 ayda yüzde 11.5 artırıldı. Ancak bazı uzmanlar ikinci kez fiyat artışı yapılmadığını; bir önceki artışın Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranının tarifelere yansıdığı açıklamasını yaptı.

Mobil iletişimde uygulanan ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan ve BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 73.78 kuruştan, 80.64 kuruşa yükseltildi.

1 Nisan'dan itibaren geçerli oldu

1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olan olan “Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi”ne göre yurt dışını arama ücretinin dakikası 7.34 TL’den 8.02 TL’ye; isim/ünvan değişikliği 9.56 TL’den, 10.44 TL’ye; hat devir ücreti 13.98 TL’den, 15.28 TL’ye; numara değişikliği ücreti 31.98 TL’den, 34.85 TL’ye; SIM kart değişikliği 31.98 TL’den, 34.85 TL’ye; açma/kapama ücreti 32.53 TL'den, 35.55 TL’ye; yurtiçi SMS ücreti 53.02 kuruştan, 57.96 TL’ye; yurtdışı SMS ücreti 1.30 TL’den, 1.42 TL’ye; posta ile iletilen ayrıntılı fatura ücreti (sayfa başına) 97.29 kuruştan, 1.06 TL’ye ve bilinmeyen numaralar servis ücreti de dakika başına 2.08 TL’den, 2.27 TL’ye yükseltildi.

Yüzde 18 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) ve yüzde 10 oranında Özel İletişim Vergisi’nin (ÖİV) dâhil olduğu yeni tarife, 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle uygulanmaya başlandı.