Mobil cihazlarınız ne kadar güvenli?

Mobil cihazlar, günlük hayatımıza girdiği kadar iş hayatında da kendisine geniş bir kullanım alanı buldu. İşleri kolaylaştıran ve hızlandıran mobil cihazlar, güvenlik zaafiyetlerinden ötürü büyük sıkıntılara da yol açabiliyor. Bu da iş dünyasında endişelere yol açıyor.

Ponemon Institute adlı araştırma merkezi ve Lumension adlı şirketlerin sağladığı verilere göre, bilişim sektöründe çalışan her 4 kişiden 3'ü, mobil cihazların 2014'te sektörün en büyük tehdidi olacağını söylüyor. Bu oran 2010'da yüzde 66 civarındayken, 2014 için beklentiler yüzde 9 oranında arttı. Araştırmaya katılanların yüzde 68'i, mobil cihazlarının zararlı yazılımlar tarafından hedef alındığını belirtti.

Ponemon Institute adlı şirketin CEO'su Larry Ponemon, "Değişen veri trendleri, mobil cihaz sayısındaki patlamayla da birlikte yıldan yıla endişelerin arttığını gösteriyor. Mobil güvenlik açıkları, şu anda sektör için en büyük risk!" ifadelerini kullandı.

Bilgi teknolojileri sektörü çalışanlarının karşı karşıya kaldığı tek risk bu değil. Gelişmiş kalıcı tehditler (APTs) türü siber saldırılarla sisteme ait verilerin çalınması veya zarar görmesi gibi problemler de endişeleri arttırıyor. APTs türü saldırılar, 2009'da yüzde 39 iken, önümüzdeki yıl yüzde 55'e çıktı.

Bilgi Teknolojileri sektöründe çalışanların yüzde 40'ı bu saldırılara maruz kalıp zarar gördüğünü ifade etti. BT çalışanları, aylık ortalama 50 civarı siber saldırı ile karşı karşıya kaldıklarını ifade ediyor. Bu oran geçmiş yıllara oranla yüzde 13 artarken, çalışanlar bu saldırıların sonuçlarının işletim maliyetlerini yüzde 70 oranında arttırıyor.

Lumension adlı şirketin başkan yardımcısı Edward Brice, bu tür saldırılara karşı kullanıcıların eğitim almasının gerekliliğine de vurgu yaparak, "Güvenlik teknolojileri, ortaya çıkan tehditlere göre revize edilmeli." dedi.