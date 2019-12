-MOBİL CİHAZ KULLANIMI ARTIYOR ADANA (A.A) - 28.10.2010 - Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme AŞ Genel Müdürü Semih İncedayı, dünyada kullanılan mobil cihaz sayısının hızla arttığını belirterek, bundan sonra mobil internet ve yeni mobil servislere daha fazla yatırım yapacaklarını bildirdi. İncedayı, bir etkinliğe katılmak için geldiği Adana'da, yaptığı açıklamada, mobil iletişimde sadece sesin taşınması noktasında doyuma ulaşıldığını belirterek, o alanda daha fazla sıçrama beklemenin mümkün olmadığını kaydetti. İnternet ile sınırların kalktığını ve dünyadaki her bilgiye rahatlıkla ulaşılabildiğini kaydeden İncedayı, internete ulaşımın da artık cep telefonu, dizüstü bilgisayar gibi mobil cihazlara kaydığını ifade etti. Şu an dünyada 4,6 milyar mobil cihaz olduğunu ve bu sayının her geçen gün arttığını belirten Semih İncedayı, 2012'de bu rakamın 6 milyara kadar çıkacağını söyledi. Yatırımların da bu alanda değerlendirildiğini ifade eden İncedayı, ''Bundan sonra mobil internet ve yeni mobil servislere daha fazla yatırım yapacağız. Bu hem alt yapı hem de üst yapı alanında olacak'' dedi. İncedayı, teknolojinin her geçen gün geliştiğini belirterek, önümüzdeki yıllarda buzdolabının içinde eksilen ürünlerin mobil ortamda markete bildirecek hale geleceğini dile getirerek, kendilerinin de bununla ilgili çalışmalar yürüttüğünü kaydetti. Turkcell'in Ar-Ge'ye büyük pay ayırdığını ifade eden İncedayı, bu iş için bir şirket dahi kurduğunu söyledi. Rakiplerinin bir Ar-Ge şirketi olmadığını öne süren İncedayı, ''Onların bu işle ilgili bölümleri var. Biz 2006'da o haldeydik. 2007'de Ar-Ge şirketi kurduk. Turkcell bu işe büyük yatırımlar yapıyor'' diye konuştu.