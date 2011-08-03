'Mobese'ler trafikte hataları affetmiyor

T24 -





Emniyet Genel Müdürlüğüne mail yoluyla ulaşan çok sayıda sürücü, trafikle ilgili merak ettiği soruların cevabını istiyor.





AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Dairesi Başkanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, sürücüler en fazla trafik cezaları ve MOBESE sistemiyle ilgili soru yöneltiyor.





Sürücülerin en fazla sordukları bazı sorular ile cevapları şöyle:





• ''MOBESE Sisteminde hız ihlali yapan araç, radar tarafından ne kadar uzaklıktan tespit edilebiliyor, tüm ihlallere ceza yazılıyor mu?''



Hız ihlali yapan araç, MOBESE sistemi tarafından 50 metre ile 1000 metre arasında tespit edilebiliyor. Tespit edilen tüm ihlallere ceza veriliyor.





• ''MOBESE Sisteminde kırmızı ışık yanarken trafik polisinin müdahalesiyle geçen araçlara ceza yazılıyor mu?''



Polis, müdahaleden önce telsizle MOBESE merkezine bilgi veriyor. MOBESE yetkilileri ise görüntüleri izleyerek polis müdahalesiyle hareket eden sürücülere herhangi bir ceza uygulamıyor.





• ''MOBESE Sisteminde ambulans ve itfaiye araçlarına yol verenlerin trafik kurallarını ihlal etmesi sonucu nasıl bir yaptırım uygulanıyor?''



Tepe Lambasının açık olması durumunda ambulans ve itfaiyeye yol verirken kural ihlali yapan araçlara ceza uygulanmıyor.





• ''MOBESE Sisteminde ceza uygulamaları günün hangi saatlerinde yapılıyor?''



Haftanın 7 günü, 24 saat sistem faal olarak çalışıyor, günün her saatinde ceza uygulanabiliyor.







Hız ihlaliyle ilgili sorular





• ''Hız sınırını çok az geçtim ceza alır mıyım?''



Hız sınırını yüzde 10 oranında aşan sürücüye ceza verilmez. Sınırı yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşan sürücüye, 140 TL ceza ve 10 ceza puanı verilir, sınırı yüzde 30'dan fazla aşanlar ise 290 TL ve 15 puan ceza alır. Hız sınırı geriye doğru bir yıl içinde 5 defa yüzde 30'dan fazla aşılırsa sürücünün ehliyeti 1 yıl süre ile geri alınır. Bu sürenin sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılan sürücülere belgeleri iade edilir.





• ''100 ceza puanını dolduran sürücülere yapılan işlemler nelerdir?''



Geriye doğru bir yıl içerisinde 100 ceza puanını dolduran sürücülerin, birinci defada 2 ay süre ile sürücü belgesi geri alınır ve sürücü trafik ve çevre bilgisi eğitimi için kursa gönderilir. Kursu başarı ile tamamladığını belgeleyenlerin sürücü belgesi 2 aylık süre bitiminde iade edilir.





İkinci defada 4 ay süre ile sürücü belgesi geri alınır ve psiko-teknik değerlendirme merkezlerinde psiko-teknik değerlendirmeye tabi tutulurlar. Muayene sonunda sürücü belgelerinin geri verilmesinde sakınca olmayanlara ait sürücü belgeleri 4 aylık süre bitiminde iade edilir.





Üçüncü defada ise sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir.





• ''Yanlış veya haksız yere yazıldığını düşündüğüm bir trafik cezasına nasıl itiraz edebilirim?''



Yanlış ve haksız yere yazıldığı düşünülen bir trafik cezasına itiraz, o ilde bulunan Trafik Mahkemesine, bunların bulunmadığı yerlerde ise Sulh Ceza Mahkemesine yapılır.





• ''Ehliyetimi kaybettim. Ne yapabilirim?''



Ehliyetini kaybedenler, Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazdıkları bir dilekçe ve nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf ile sürücü belgesi ücretini ödeyerek ehliyetlerini değiştirebilir.





• ''Sürücü kursundan birkaç yıl önce aldığım sürücü sertifikasını sürücü belgesine nasıl dönüştürebilirim?''



Sürücü kurslarından alınan sertifikaların sürücü belgesine dönüştürülebilmesi için öncelikle sürücü kursunun bulunduğu il ya da ilçedeki tescile müracaat edilmesi gerekir. Daha önce alınan sağlık raporu ve sabıka kaydı 1 yıl geçerli olduğundan yenilenmesi gerekir. İstenilen evrakları getirerek aradan zaman geçmiş olsa bile sertifika sürücü belgesine dönüştürülebilir.





• ''Trafik cezalarını nereden sorgulayabilirim''



Sürücü belgelerine uygulanan trafik ceza kaydına E-Devlet Portalı olarak hizmet veren www.turkiye.gov.tr adresinden ulaşılabilir.





Araç tescil plakasına uygulanıp tahsilatı yapılamayan ihbarlı trafik cezaları ise, www.gib.gov.tr adresindeki İnternet Vergi Dairesi ekranından sorgulanabilir.







Doğru bilinen yanlışlar





Emniyet yetkilileri, sürücüleri halk arasında doğru bilinen bazı yanlışlara karşı da uyardı.





• ''Şehir içinde ya da kısa mesafelerde emniyet kemeri takmak gerekmez''



50 kilometre hızla kafa kafaya çarpışmada sürücünün karşılaştığı kuvvet yaklaşık 4 tondur. Ölümlü kazaların yüzde 35'i şehir içinde ve günlük güzergahlar üzerinde meydana geliyor. Emniyet kemeri kullanımı, kaza ile ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 50 oranında azaltır.





• ''Arkada oturanların emniyet kemeri takmasına gerek yok''



Kaza anında yolcular, aynı hızla bir yere çarpana kadar ilerlemeye devam eder. Bu yüzden arkada oturanların da emniyet kemerlerini takmaları gerekir.





• ''Lastik havaları düşük olursa araç yola daha iyi tutunur''



Lastik havalarının, aracın fabrika değerinin altında olmaması gerekir. Çünkü hava basıncı düşük lastiğin tabanı yere yayılarak daha iyi tutunma sağlamaz. Aksine tabanın ortası yukarı kalkar ve yol ile teması kesilir. Havası düşük lastiklerin yalnız omuz kısımları yere basar. Lastik hava basıncı düşükken kayma çok daha düşük hızlarda başlar, fren mesafesi uzar, direksiyon hareketlerine daha geç cevap alınır.





• ''Sıcak havada, lastiğin ısınmasını dengelemek için lastik havaları indirilir''



Lastiğin ısınmasının en büyük nedeni havanın sıcak olması değil, lastik hava basıncının düşük olması nedeniyle lastik yanaklarının daha fazla esnemesidir.





• ''Yağmurda inik lastik daha az kayar''



Hava basıncı düşük lastikte su boşaltma kanalları kapandığı için yağmur suyunu çok daha az boşaltır. Hatta boşaltamaz ve su üzerine çıkma ve su yastığı üzerinde kayma çok daha düşük hızlarda başlar.





• ''Ani frenlerde önce frene basıp, durmaya yakın debriyaja basarsak daha kısa mesafede dururuz''



En etkin yavaşlama frenle debriyaja aynı anda basılarak yapılır. Böylece fren sırasında motor devre dışı bırakılarak, motorun aracı ileri götürme kuvveti yok edilir.





• ''Doğru takip mesafesi hızın yarısıdır''



Bu yöntem kullanışlı olmamakla birlikte, hata payı yüksektir. İdeal takip mesafesi kuru havada 2 saniye arkadan takip etmektir. Yağışlı havalarda veya yük durumunda bu süre 3-4 saniyeye çıkarılmalıdır.



