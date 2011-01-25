-MOBESE CEZALARI "KULAKLIK" SATIŞLARINI ARTTIRDI BURSA (A.A) - 25.01.2011 - Trafikte direksiyon başında cep telefonuyla yapılan görüşmelerin MOBESE kameralarıyla tespit edilmesi ve cezaların kesilmeye başlanmasının ardından kulaklıklara ilginin arttığı bildirildi. Türkiye'de birçok kentte başlayan MOBESE uygulaması, sürücüleri trafik kurallarına daha fazla uymaya sevk ediyor. Hız, emniyet kemeri, ışık ihlalleri ve diğer sürücü hatalarını belirleyen MOBESE kameralarıyla direksiyon başında cep telefonu ile görüşen sürücülere de çekilen fotoğraflarla plakaya ceza işlemlerinin artmasının ardından sürücüler, kulaklıklara daha fazla ilgi gösteriyor. Bursa'da cep telefonu ve yan ürünlerini satan bir firmanın sahibi Şafak Narin, kulaklığa olan ilginin son 1-2 aydır hissedilir derecede arttığını bildirdi. Narin, müşterilerinin önemli bir kısmının direksiyon başında telefonla konuşurken yakalanıp, ceza yedikleri için kulaklık almaya geldiğini belirterek, ''Bir hareketlilik var ama yine de şu an için satışlar çok fazla diyemeyiz'' dedi. Kablosuz kulakların daha fazla tercih edildiğini vurgulayan Narin, ''Kablolu kulaklıklar çabuk bozulduğu için kablosuzlar daha fazla ilgi görüyor. Önümüzdeki dönemde satışların daha da artacağını düşünüyoruz'' diye konuştu. -KADIN SÜRÜCÜLER DAHA FAZLA KULLANIYOR- Narin, kadın sürücülerin kulaklığı erkeklere oranla daha fazla kullandığına dikkati çekti. Kablosuz kulaklığın ''kaba'' görünüşü nedeniyle kulakta kötü durduğunu düşünen erkeklerin telefonla direkt konuşmayı tercih ettiğini ifade eden Narin, ''Kadınlar ise uzun saçlarıyla örtebildikleri için kulaklığa daha fazla ilgi gösteriyor. Ayrıca kadın sürücüler erkeklere oranla kurallara daha fazla özen gösteriyor. Erkekler ise cezayı yedikten sonra kulaklık almaya geliyor'' dedi. -SAĞLIK İÇİN KULLANANLAR DA VAR- Narin, bazı müşterilerinin ise trafik kuralı veya cezalardan korktuğu için değil, sağlıklarını düşünerek kulaklık aldığını kaydetti. Sağlığını düşünen birçok müşterilerinin daha önce de kablolu kulaklık kullanmaya özen gösterdiğini dile getiren Narin, ''Bu müşterilerimiz şimdi de daha rahat olduğu için kablosuz kulaklık alıyor'' dedi. Narin, kablosuz kulaklıkların orijinal ve yan sanayi ürünü olmak üzere iki sınıfa ayrıldığını, orijinallerinin fiyatının 50 ile 120, yan sanayi ürünlerinin fiyatının ise 25 ile 50 lira arasında değiştiğini sözlerine ekledi.