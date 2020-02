Mobbing'e uğradı, 'zorla' emekli edildi, ‘sakıncalı personel' ilan edildi; MİT çalışanı hayatına son verdi

MİT’te yaşadığı mobbingi Müsteşar Hakan Fidan’a şikâyet edip sonuç alamayınca Cumhuriyet gazetesine mektup yazan MİT personeli M.Y’nin 'zorla' emekli edilmesinin ardından nisanda intihar ettiği ortaya çıktı. 25 yıllık MİT’çiye “emekli MİT’çi kimliği” verilmediği, kimlik kartı olmadığı için korumasız kalan, ‘sakıncalı personel’ ilan edilmesi nedeniyle kimsenin selam vermediği M.Y., depresyon tedavisi gördüğü hastanenin 6. katından atlayarak yaşamına son verdi.

M.Y’nin mobbingle suçladığı müdire, intihardan sonra görevden alınarak düz memur yapıldı.

Daha önce iki kez haber yapılarak gündeme getirilen MİT mensubu M.Y. teşkilatın Ankara Bölge Başkanlığı’nın telefon dinleme biriminde 25 yıl boyunca hizmet verdi

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberi aynen şöyle devam ediyor:

"Zorla günaydın..."

M.Y. mektubun bir örneğini Haziran 2016’da Cumhuriyet ile paylaştı. 27 Haziran 2016’da haberleştirilen mektupta başına gelenler, “Şubemizde inanılmaz bir mobbing olayı cereyan etmektedir” denilerek şöyle anlatıldı:

Konuşulan her şeyin, yapılan her yorumun müdire ve başkan tarafından bilinmesi, müdirenin personele “Sen kalk şuraya otur, sen kalk buraya otur” diyerek kendisine yakın kişileri istediği yerlere yerleştirerek jurnal yoluyla haber aldığı şüpheleri doğurmakta, ayrıca her fırsatta müdirenin “Şöyle söylemişsin“, başkanın “Sizin aldığınız nefesten bile haberim var” şeklinde ifadelerle bu durumu doğrulaması.

İş ile ilgili olabilecek en basit hatanın bile müdirenin odasına çağrılarak rencide edici ve aşağılayıcı dil kullanılarak uyarılması.

İdarenin işleyiş ile ilgili bütün önerilere kapalı olması ve “buranın kuralları böyle” veya “benim emrim” diye kestirip atması.

50 kişilik personelin her sabah müdirenin odasına gidip “günaydın’”, her akşam “iyi akşamlar” demeye mecbur tutulması.

Daha pek çok mustarip olunan konulardan dolayı ben dahil şubemizde pek çok kişinin psikoloğa gitmesi, antidepresan ve uyku ilaçları kullanması...

M.Y. mektubun sonunda Hakan Fidan’a da şöyle çağrıda bulunulmuştu: “Hiçbir cümlemi tam olarak bitiremediğim gibi işitmediğim azar da kalmadı. Bütün bunların kendi emri olduğunu bağırdı. Benimli ilgili araştırma yapıp en ağır şekilde cezalandırılacağımı söyledi. Ben de kendisine Müsteşarlık Makamına başvuracağımı söyledim. Sayın Müsteşarım sizden istirhamım, lütfen yapılmayan Arapça görüşmelerin istatistiğini çıkartınız ve şubenin içinde bulunduğu ağır mobbing konusunda personelin dinlenmesi için gerekli araştırmayı yaptırınız.”

Mağdura ceza

Mektubun gazetede yayımlanmasının ardından iddialarla ilgili soruşturma başlatması gereken MİT, bunun yerine M.Y’yi cezalandırma yoluna gitti. Önce oturduğu lojmandan çıkarılan ve birimi değiştirilen M.Y. zorla emekli edildi. Emekli olunca “sakıncalı” ilan edilen M.Y’ye kurum tarafından emekli personel kimliği ile silah ruhsatı verilmedi. Bu durum da 7 Aralık 2016’da gazetemizde haber oldu.

Emekli olduktan sonra avukat tutan M.Y. emekli kartını alabilmek için hukuk mücadelesi başlattı. Ancak bir türlü emekli kurum kimliğini alamadı. Görevi nedeniyle 25 yıl boyunca toplumdan soyutlanmış bir hayat yaşayan M.Y, emekli kartı verilmeyince kendini bir anda dışarıya karşı “çırılçıplak” buldu. Bu süreçte M.Y’nin mesai arkadaşları dahi kendisine sırt çevirdi. Bir anda teşkilattan da soyutlanan M.Y’nin, ailesi dışında görüşecek kimsesi kalmadı.

Emekli kartı olmadığı için devlet kurumlarında bunun imkânlarından yararlanamayan, MİT’in tatil köylerine giremeyen, polis çevirmesinde MİT’çi olduğunu dahi söyleyemeyen M.Y’nin bu süreçte psikolojisi bozuldu. Haksızlığa uğradığını düşünen M.Y. yaşadıklarını sindiremeyince ağır depresyona girdi.

6. kattan atladı

Bunun üzerine M.Y, geçen nisan ayında Ankara’da bir hastanenin psikiyatri servisine yatırıldı. Doktorlar, hafızasını boşaltması ve yaşadıklarını unutması için kendisine özel bir ilaç verdi ve M.Y., 4 gün sürecek bir uykuya yatırıldı. 3. gün uyanan M.Y., 25 Nisan 2018’de bir anda hastanenin 6. katına çıkarak kendisini aşağı attı, yaşamına son verdi.

Görevden alındı

Olay savcılık kayıtlarına “ intihar” olarak geçerken, M.Y. sessiz sedasız toprağa verildi. M.Y’nin intiharı, MİT’te deprem etkisi yarattı. M.Y’nin mobbing uygulamakla suçladığı müdire, görevden alınarak düz memur yapıldı. M.Y’den geriye üniversite öğrencisi iki çocuk ve gözü yaşlı bir eş kaldı.