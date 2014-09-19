Mobbinge karşı çıkan Harvard'lı arkeolog görevinden alındı

Üniversitede akademisyenlere uygulanan mobbinge Facebook hesabından isyan eden Harvard mezunu arkeolog Yrd. Doç. Dr. Güner Coşkunsu Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanlığı görevinden alındı. Yerine tarih bölümünden Yrd. Doç. Dr. Ercan Gümüş getirildi.

Ömer Erbil’in Radikal’de yer alan haberine göre, Coskunsu’nun görevinden alınmasına ilişkin Dekan vekili Prof. Dr. Ahmet Erkol imzasını taşıyan tebliğde şöyle denildi:

“Fakültemiz Arkeoloji bölüm başkalığı görevi 16/09/2014 tarihi itibariyle sona eren Yrd. Doç. Dr. Güner Coşkunsu'nun yerine Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ercan Gümüş, 2547 Sayılı Kanunun 21. Maddesi gereğince, Arkeoloji Bölüm Başkanlığı görevini yürütmek üzere asaleten 16/09/2014 tarihinden itibaren atanmış olup, adı geçenin göreve başlama tarihinin bildirilmesi hususunda; bilgi ve gereğini rica ederim.”

Coşkunsu, Facebook sosyal paylaşım sitesindeki kişisel duvarından uğradığı saldırıları, aldığı ölüm tehditlerini yazmıştı. Coşkunsu Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan tarafından tehdit, hakaret ve küfür içerikli mesajlar almış, bundan dolayı da kendisiyle davalık olmuştu.

Coşkunsu kişisel duvarında şöyle demişti; “Usulsüzlüklere, yolsuzluklara, haksızlıklara, nepotizme, anti bilimselliğe, intihale, her türlü kadrolaşmaya (ajanlar dahil olmak üzere), bölücülüğe, fişlemeye, kısacası kurumsal ahlaksızlığa karşı duran, gerekli yasal işlemleri talep eden veya uygulayan akademisyene mobbing yapmanın yanında aba altından sopa gösterenlerden veciz sözler: - Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin...”

Coşkunsu’nun yerine getirilen Gümüş, Osmanlı Devleti Hukuki, İdari, Sosyal ve Ekonomik Tarihi üzerine uzmanlık yapmış Dicle Üniversitesi Tarih Öğretmenliği mezunu. 2011 – 2014 yılları arasında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu müdürlüğü görevinde bulunan Gümüş, bundan sonra arkeoloji bölüm başkanlığı görevini yürütecek.