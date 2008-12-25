Mobbing Türk hukunda

TBMM Adalet Komisyonu, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nda reform niteliğindeki düzenlemelerini yeni bir adımla sürdürdü. "Psikolojik taciz (mobbing)" Türk hukukuna alındı. Yeni düzenlemeye göre, iş yerinde psikolojik tacizde bulunan personelin sözleşmesi feshedilebilecek.



Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nın "İşçinin kişiliğinin korunması" başlıklı maddesi, dün AKP’li Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya’nın hazırladığı önergeyle yeniden yazıldı.



Cinsel tacizle ilgili hüküm genişletilerek "İşveren, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu nevi tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür" şeklinde değiştirildi. Maddenin gerekçesinde "Cinsel tacizin yanında diğer psikolojik taciz (mobbing) de kişilik değerlerini ihlal eden sebepler kategorisinde sayılmıştır" dedi.



Önerge sahibi İyimaya, "Bütün ahlaki değerlerin temeli onurdur, şereftir ve haysiyettir. Bu ultra modern bir hüküm oldu" dedi.



Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa Kılıçoğlu da "Gerçekten mutlu olduk. Mobbing, Fransız hukukunda bağımsız bir madde olarak var ve 1997’den beri Alman Federal Mahkemesi’nin kararlarına da girmiştir.



Günümüz çalışma hukukunda vazgeçilmez bir kavramdır. Kanunlarımızda bunu görmek son derece sevindirici" diye konuştu.



İntihara sebep olabilir



Mobbing, hiçbir fiziki müdahale olmaksızın tekrarlanan psikolojik baskıyı içeriyor. İstenmeyen bir çalışana karanlık ve havasız oda verilmesi, sürekli verimsiz ve yetersiz olduğunun söylenmesi, aşağılayıcı ifadelerle suçlanması, bu kapsamda görülüyor.



Mobbing, "çevresini kuşatma, topluca saldırma ve sıkıntı verme anlamına" geliyor. Bazı araştırmalarda İsveç’te intiharların yüzde 10 ila 20’sinin işyerlerinde mobbing sonucu olduğu belirtiliyor.