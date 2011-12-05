Mobbing sayısında fark attık



T24-Türkkariyer Yönetim Kurulu Başkanı İlham Süheyl Aygül, AB ve ABD ortalaması olarak bakıldığında çalışanların yüzde 16’sının mobbinge maruz kaldığını, bu rakamın Türkiye’de asgari iki katına yakın olduğunu söyledi.





Aygül, Türkiye’de herkes mobbing (psikolojik yıldırma) kelimesinin ne olduğunu son 4 yılda iyice öğrendiğini, ancak tam olarak ne olup ne olmadığını öğrenemediğini belirterek, “Artık herkes, her şeyi ’mobbing’ diye çağırır hale geldi. İş hayatında herkes ’mobbinge uğrar’ ve ’mobbing yapar’ şeklinde yaygın bir yanlış algı da aldı başını gitti” diye konuştu.





‘Sistematik olmalı’





İş yerlerinde başarısı, bilgisi ve olumlu tavırları nedeniyle sevilen bir çalışana, bazı kişilere tehdit oluşturduğu düşlenerek, bir ya da birkaç kişinin çeteleşerek uyguladığı kasıtlı yok etme amacı taşıyan, sistematik ve asgari 6 ay, ortalama 15 ay süren duygusal eziyet taşıyan vakalara ve yıldırmalara “mobbing” adı verildiğini kaydeden Süheyl Aygül, mobbingin, iş yeri stresi ile karıştırıldığını ve çalışmada başarısızlık bahanesi olarak görüldüğünü dile getirdi.



'Anıt dikelim’





Süheyl Aygül, bir “Mobbing anıtı” kurulması fikri olduğunu belirterek, “Avrupa’da ağır hasar yaratan vebadan kurtulan kentlerde bir veba heykeli bulunur. ’Beyaz yakalı vebası’ diye adlandırdığım bu hastalıktan kurtulmak için, belki de iş merkezlerinin, plazaların yoğun olduğu Levent, Maslak gibi yerlerden birinde ’mobbing anıtı’ dikilmeli ki herkes mobbingin zararlarını ve yıkımlarını anımsasın ve bu insanlık suçu hiç unutulmasın. İstanbul’un finans merkezi olmaya çalıştığı bir ortamda, bu anıtın da yükselmesi sağlıklı bir iş hayatı ortamının yeşermesini de sağlar” diye konuştu.

