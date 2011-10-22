Mobbing mağduru öğretim görevlisi 5 gündür açlık grevinde





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - İstanbul’un önemli bir üniversitesinde 37 yaşındaki kadın araştırma görevlisinin mobbing (psikolojik taciz) uygulandığı gerekçesiyle 5 gündür açlık grevinde olduğu ortaya çıktı. Konuyu yakından takip eden Mobbing İle Mücadele Dernek Başkanı Hüseyin Gün, T24’e, “Biz de mobbing iddiasını araştırıyoruz. Açlık grevinde 5. günü” dedi. Dernek, söz konusu kişinin zarar görmemesi için adını saklı tutuyor.





Mobbing İle Mücadele Derneği, 37 yaşındaki akın akademisyen için seferber oldu. Dernek, gecesini gündüzünü mobbing mağduru olduğunu söyleyen ve bu nedenle açlık grevi başlatan 37 yaşındaki kadın araştırma görevlisinin durumuna ayırdı. Kadın akademisyen, açlık grevini üniversitesinde sürdürüyor.

‘Ön yargılı hocalar var'



Araştırma görevlisi, 25 Ekim günü doktora sınavına girecek. 7 yıl boyunca büyük zahmetlerle hazırladığı bir tezi var. Kendisiyle olumsuz görüşleri olduğunu söyleyen hocalar jüri üyesi olarak belirlenmiş. Bunun üzerine araştırma görevlisi ‘sonucu baştan belli bir süreç’ gerekçesiyle üniversite yönetimine başvuruyor. Psikolojik baskı yapan ve hakkında ön yargılı hocaların jüride yer aldığını en azından bir bölümünün değiştirilmesini talep ediyor.



Ancak, yöneticilerden olumlu yanıt alamıyor. İddialar arasında araştırma görevlisinin anne ve babasının da telefonla aranarak rahatsız edildiği.

Geçici kadrolarda çalıştırıyorlar



Dernek’in yaptığı çalışmaya göre, üniversitelerde görev yapan araştırma görevlileri geçici kadrolarda çalıştırılıyorlar. Bu nedenle kaderlerini ağızdan çıkacak iki söz belirliyor. Sürekli işten atılma baskısı yaşıyorlar. Bunun için tez danışmanlarının ve bölüm başkanlarının özel işlerini yapmaya razı oluyor. Dernek, “Üniversitede bir memurun bile yapmayacağı işleri araştırma görevlileri yapar. Çünkü bütün gelecekleri bir kelimeye bağlı” diyor.

Gün: Türkiye’de neden bir doktora Avrupa ortalamasının 3 katı sürer



Mobbing İle Mücadele Derneği Başkanı Hüseyin Gün, derneklerine yapılan başvurular ve benzer olaylarla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Neden Türkiye’de devlet üniversitelerinde bir doktora Avrupa ortalamasının üç katı sürer” diyor. ‘Neden’le başlayan sorulara devam eden Hüseyin Gün, “Neden bu ülkede bilim insanları doktoralarını senelerce bitiremezler? Neden yurt dışına kaçarlar. Yazık değil mi insan emeğine yazık değil mi? Yazık değil mi bu ülkeye? Türkiye’de 7-10 yılda bitirilen bir doktora tezi gelişmiş ülkelerde 3 yılda tamamlanıyor. Bu ülkede bilim insanı olmak zor, bu ülkede çalışmak işkence. Birde bilim insanı olmak için çabalıyorsanız yandınız demektir.”

"Hakkını arayanlara ‘akıl hastası’ diyorlar"



Bilimle uğraşanların daha ilk basamakta engellendiğine dikkat çeken Gün, “Bunun sebebi bilim insanlarına yapılan psikolojik tacizlerdir. Siz söyleyin psikolojik baskı altında bilimle uğraşılır mı? Nedir yüksek lisans, doktora öğrencilerine, araştırma görevlilerine ve yardımcı doçentlere yapılan bu zulüm. Siz genç insanlara daha ilk basamaklarda bu eziyetleri yaparsanız varacağınız durak belli”



“Kim hakkını aramaya kalkarsa akıl hastası damgası yiyor” diyen Gün, “Mobbing vakalarında kurbanı yardımsız bırakmanın en etkin ve kolay yolu mağdura akıl hastası etiketini yapıştırmaktır. Bir öğrenci gördüğü mobbing üzerine haklarını arıyorsa tebrik etmek gerekir.”



