Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İşman: 9 milyon 600 bin kişi mobbinge uğruyor

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- MOBBİNG ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İlhan İşman, \"Çalışma nüfusunun yüzde 40\'ı mobbinge uğramaktadır. Türkiye geneline baktığınızda, bu rakam 9 milyon 600 bin kişiye denk geliyor. Bu ciddi bir milli sermaye kaybı\" dedi.

Mobbing ile Mücadele Derneği\'nin Yalova Temsilciliği kuruldu. Kentteki bir otelde temsilci ve yönetim kurulu ile bir araya gelen derneğin genel başkanı İlhan İşman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mobbingin tanımının doğru yapılması gerektiğini ifade eden İşman, \"İş yerindeki çatışmalar, anlık öfke patlamaları ya da kaba davranışlar mobbing değildir. Mobbing bir süreçtir. Öncelikle art dışı niyetlerle önceden kurgulanarak düzenli ve sistematik olarak yapılan tüm hareketleri içeriyor. Mobbing olabilmesi için literatürde 3 ay ya da en fazla 6 ay bu hareketlerin sürekli ve düzenli olarak devam etmesi gerekiyor. O yüzden de toplumda her şeyin mobbing olduğu gibi bir algılama var. Biz dernek olarak bu algının ortadan kalkmasını, mobbingin doğru tanımlanmasını, mobbingle ile ilgili gelişmiş ülkelerde olduğu gibi müstakil bir mobbing kanununun ortaya çıkmasını amaçlıyoruz\" diye konuştu.

\'ÇALIŞANLARIN YÜZDE 40\'I MOBBİNGE UĞRUYOR\'

İşman, Türkiye genelinde 9 milyon 600 bin kişinin mobbinge uğradığına dikkat çekerek şunları söyledi:

\"Türkiye’de kaç kişinin mobbinge uğradığıyla ilgili aslında elimizde istatistiki veriler yok. Mobbingle mücadelede destek hattı olarak faaliyet gösteren Çalışma Bakanlığı\'na bağlı \'Alo 170\' verileri üzerinden konuşabiliriz. Onun dışında literatür olarak konuşabiliriz. Literatür şu; çalışma nüfusunun yüzde 40\'ı mobbinge uğramaktadır. Türkiye geneline baktığınızda, bu rakam 9 milyon 600 bin kişiye denk geliyor. Bu çok önemli bir rakam. Bu 9 milyon 600 bin kişi, yaşadıkları psikolojik rahatsızlıklardan dolayı, üzerlerine yapılan baskılardan dolayı zaten işlerini yapamaz durumdalar. Bu ciddi bir milli sermaye kaybı aslında, çünkü işlerini yapamayan o insanlar nedeniyle çok ciddi bir iş gücü kaybı söz konusu. Diğer taraftan baktığımızda, Avrupa\'nın gelişmiş ülkelerinde, özellikle İskandinav ülkelerinde mobbingle ilgili müstakil kanunlar var. Mobbingin tanımı yapılmış. Mobbingle ilgili cezalar var ama Türkiye\'de maalesef bu sistemi henüz kurgulayabilmiş değiliz.\"



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