T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Mnuchin: Trump Fed'in bağımsızlığına saygılı

Mahmut Can Emir / İstanbul 12 Ekim (DHA) - ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, ABD Başkanı Trump’ın Fed'in bağımsızlığına saygılı olduğunu ama net düşük faizlerden yana olduğunu belirtti ve Fed Başkanı Powell’ın iyi bir iş çıkardığını söyledi

12 Ekim 2018 17:55

Mahmut Can Emir / İstanbul 12 Ekim (DHA) - ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, ABD Başkanı Trump’ın Fed\'in bağımsızlığına saygılı olduğunu ama net düşük faizlerden yana olduğunu belirtti ve Fed Başkanı Powell’ın iyi bir iş çıkardığını söyledi.
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Bali’de gerçekleştirilen Yıllık Genel Kurulu Toplantıları’nmda konuşan Mnuchin, “Başkan Trump faiz oranlarının düşük seviyelerde kalmasını istiyor. Başkan Trump’ın tek endişesi, Fed’in faiz oranlarını çok yükseltip ekonomiyi yavaşlatması. Bu da oldukça yerinde bir endişe” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirEkim DHAABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin ABD Başkanı Trumpın FedFed Başkanı PowellınUluslararası Para Fonunun IMF BalideYıllık Genel Kurulu ToplantılarınmdaMnuchinTrumpBaşkan TrumpınFedinBu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24