Mnuchin: ABD ve Çin arasındaki görüşmeler gerçek bir anlaşmaya dönüşebilir

Deniz Kılınç (DHA) – ABD ve Çin arasındaki ticari görüşmelerin yeniden başlayacağı haberlerinin ardından Hazine Sekreteri Steven Mnuchin, iki ülke arasındaki geçici ateşkesin \'gerçek bir anlaşmaya\' dönüşebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Cumartesi günü G20 Liderler Zirvesi’nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından liderler, iki ülke arasındaki ticari gerilimlerin geçici bir süre durdurulması kararına varmış ve 90 gün içerisinde yeni bir ticaret anlaşması için yeniden görüşmelerin başlaması için anlaşmıştı. Trump ayrıca, 1 Ocak 2019’da Çin üzerinde uyguladığı 200 milyar dolar değerindeki ürünlere getirilen yüzde 25’lik ek gümrük vergilerini geri çekerek, görüşmelerin devam ettiği 90 günlük süre boyunca söz konusu vergileri yüzde 10’da tutacağını duyurmuştu.

Söz konusu durumla ilgili CNBC’ye konuşan Mnuchin, “İlk kez iki ülke liderinden ticari görüşmelerin gerçek bir anlaşmaya dönüşeceği taahhüdünü aldık. Bu görüşmelerin gerçek bir anlaşmaya dönüşmesi konusunda oldukça umutluyum” dedi.

Mnuchin Çin ile gerçekleştirilecek ticari görüşmelere ABD Tarım ve Enerji Bakanlığı, Ticaret Danışmanı Robert Lighthizer ve Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un katkılarıyla ABD Başkanı Trump’ın öncülük edeceğini belirtirken, Mnuchin Çin’in vaatlerini yerine getirmesinin görüşmeler kapsamında önemli olduğunu söyledi ve ekledi:

“Ek vaatlerinin yanında Çin, 1.2 trilyon dolarlık bir teklif sunuyor fakat bu teklifin detaylarının tartışılması gerekiyor. Bu durum yalnızca bir şeyler satın almakla ilgili değil. Asıl önemli nokta Çin’in piyasalarını ABD şirketlerine açması ve ABD teknolojisini korumasıdır. Bunlar, Trump için oldukça önemli yapısal sorunlardır.”

