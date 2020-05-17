MNG Kargo kuryesinden evine teslimat götürdüğü kadına taciz mesajları: Kapıyı açtınız aklım gitti

Güneş Ekin Sarıtaş isimli bir kadın evine teslimat getiren MNG Kargo kuryesinin tacizine maruz kaldı. Yaşadığı olayı sosyal medyadan duyuran Sarıtaş, MNG Kargo tarafından kendisine ulaşıldığını ve özür dilendiğini de bildirdi

Yaşadığı tacizi sosyal medya hesabından duyuran Sarıtaş, "Dün evime teslimat getiren @mngkargo kuryesi bugün bana Instagram'dan beni hatırladın mı? Kapıyı açtınız aklım gitti gibi mesajlar attı. Ev adresimi dairesine kadar bilen bir insanın attığı bu tip mesajlar oldukça tedirgin edici" ifadelerini kullandı.

Maruz bırakıldığı taciz olayının ardından kuryeye kendisini şikayet edeceğini söylediğini bildiren Sarıtaş, şöyle konuştu:

"Kendisini şikayet edeceğimi söylediğimde ise beğendiğini söylemek istediğini ve kötü niyetli olmadığını söyledi. Tarafıma gelen paket üzerinden ismimi alıp Instagram'dan bulup sonrasında da bu tip mesajlar atmak iyi niyetli bir durum olamaz."

MNG Kargo özür diledi

Maruz kaldığı tacizi duyumasının ardından MNG Kargo tarafından kendisine ulaşıldığını söyleyen Sarıtaş, firmanın üzüntülerini ve ilgileneceklerini bildirdiğini kaydetti.

Sarıtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Tarafıma MNG Kargo tarafından ulaşıldı. Konuyla ilgili üzüntülerini ve ilgileneceklerini bildirdiler. Burada tacizciyi savunan insanların aksine kargo şirketi kendi çalışanının hatasını anlayıp özür diliyor."