Mansur Yavaş'ın "Bir iftar da benden" kampanyasında satın alınan iftar paketi sayısı 400 bini geçti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ramazan ayının başlamasıyla birlikte başlattığı “Bir iftar da benden” kampanyasına vatandaşların desteği artmaya devam ediyor. Kampanyanın başladığı son 24 saatte alınan iftar paketi sayısı 400 bini geçti. Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, teslim edilen her iftar paketinin üzerinde, “Bu iftar paketi menüsünün ücreti bir hayırseverimiz tarafından ödenmiştir” ibaresinin yer alacağı da belirtildi.

“www.iftarver.com” adresi üzerinden 15 TL'ye alınan ve BELPA A.Ş. mutfağında hazırlanan günlük sıcak yemek menüsünün yer aldığı iftar paketleri; 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara, engellilere, kağıt toplayıcılarına ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Kampanya Ramazan boyunca sürecek

Büyükşehir belediyesi, Ankara'da risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar başta olmak üzere kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara, kağıt toplayıcılarına ve yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı boyunca iftar yemeği dağıtacak. Ambalajlanan yemekler hem iftarda hem de sahurda ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ücretsiz olarak ulaştırılacak.

“150 personel görev yapıyor"

Hijyen kurallarına uyarak yemekleri hazırladıklarının altını çizen BELPA Mutfağı Üretim Müdürü Müge Keçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Günlük 25 bin kişi kapasiteli mutfağımızda üretim aşamasından başlayarak depolama, sevkiyat ve sunuma kadar her noktada hijyen kurallarına uyarak yemekleri hazırlıyoruz.

Toplam mutfakta 50, dağıtımda ise 100 personel görev yapıyor. Her gün 4 çeşit yemek üretiyoruz.

Salgın hastalık yüzünden evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar iftar yemeklerini ulaştırıyoruz.

Ramazan ayı boyunca toplam 150 personelimizle ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye devam edeceğiz."