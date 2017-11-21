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Dünya

Mnangagwa’dan Mugabe’ye: Ya istifa et ya da rezil ol

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Kasım (DHA) – Zimbabve’de eski Devlet Başkanı Yardımcısı Emmerson Mnangagwa, ordunun yönetime el koymasının ardından hala istifasını açıklamamış olan Devlet Daşkanı Robert Mugabe’ye, “İnsanların çağrısını dinle ve istifa et ya da

21 Kasım 2017 15:15

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Kasım (DHA) – Zimbabve’de eski Devlet Başkanı Yardımcısı Emmerson Mnangagwa, ordunun yönetime el koymasının ardından hala istifasını açıklamamış olan Devlet Daşkanı Robert Mugabe’ye, “İnsanların çağrısını dinle ve istifa et ya da rezil ol” dedi.
Sabrından dolayı “timsah” lakabını alan ve Mugabe’nin görevinden alarak yerine şu anda yurtdışına kaçmış olan eşini getirdiği Emmerson Mnangawa yaptığı açıklamada, “Zimbabve’ye şahsi güvenliğim sağlanana kadar dönmeyeceğim” dedi.
Mnangagwa “dost” bir güvenlik personelinin bu ay başlarında kendisine, görevinden alınıp ve gözaltına aldıktan sonra “ortadan kaldırılacağına dair” planlar olduğunu aktardığını söyledi.
Mugabenin her zaman insanlar kendisini istemediği takdirde ofisi bırakacağını söylediğini hatırlatan Mnangagwa “İnsanlar artık konuştu. Şimdi milletin iradesini kabul edip istifa etmeli” dedi.
93 yaşındaki Mugabe’nin dün televizyondaki ulusa seslenişte istifa etmesi isteniyordu fakat Mugabe istifasına dair herhangi bir şey söylemedi.
İktidar partisi Zanu-PF Mnangagwa’yı destekliyor ve istifa etmediği takdirde Mugabe’yi görevden azletmeyi planlıyor. (Fotoğraflı)

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