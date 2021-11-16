MMV dövüşçüsü antrenmanda testisini kaybetti!

MMA dövüşçüsü Christian Lohsen, antrenmanda yaşanan son derece tuhaf kaza sonucu bir testisini aldırmak zorunda kaldı.

Christian Lohsen, UFC için hazırlık ligi görevi gören Dana White’s Contender Series'de ve Professional Fighters League'de mücadele ediyor. Profesyonel kariyerinde 9-2'lik bir seriye sahip olan Lohsen, şok edici haberi geçen hafta biterken sosyal medyadan duyurdu.



Sporcu, Instagram hesabında "Dün gece çok zor geçti" diye açıklamada bulundu: "Bir antrenman kazasında diz darbesi alan sol testisim yırtıldı ve ameliyatla alınması gerekti. Dün gece hastaneye gitmeme yardım eden herkese teşekkür ederim. İyiyim, evde istirahat ediyorum, ameliyat iyi geçti.

Doktor testosteron kaybı yaşamayacağımı ya da çocuk sahibi olma kabiliyetimi yitirmediğimi söyledi. Ama diğerini de kaybedersem iş değişir, dolayısıyla şu andan itibaren bana geri kalan testisimden vurursanız bozuşuruz..."