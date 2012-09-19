Ağabeyinden Tarık Akan'a suç duyurusu!

Oyuncu Tarık Akan olarak bilinen Tahsin Tarık Üregül’ün ağabeyi Turgut Üregül,ağabeyi Turgut Üregül, anne ve babasından kendisine kalan şirket hisselerini gasbettiği iddiasıyla kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu. 4 milyon lira zarara uğradığını savunan Üregül, “Her öğrenciden 30 bin lira alıyor ama bu ülkeye bir okul yaptırmadı” dedi.

Bakırköy Adliyesi'ne gelen Turgut Üregül, Cumhuriyet Savcılığı'nda kardeşi Tarık Akan olarak bilinen Tahsin Tarık Üregül ile 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Turgut Üregül'ün verdiği dilekçede, Tahsin Tarık Üregül ile babaları Hüseyin Yaşar Üregül ve 5 kişinin, Koza Eğitim Hizmetleri A.Ş'nin hissedarları ve yönetim kurulu üyeleri olduğunu belirtti.

Dilekçesinde, babasının 1998'de vefat ettiğini anlatan Üregül, mirasçı olarak da annesi Yaşar Üregül'ü, kardeşleri Türkan ve Tahsin Tarık ile kendisini bıraktığını ifade etti.

Üregül, başta kardeşi Tahsin Tarık Üregül ve diğer 5 kişinin, veraset ilamına uygun olarak babasından kalan hisseyi kayıtlara geçirmediğini iddia etti.

'Zararım 3-4 milyon lira'

Annesinin de 2006'da vefat ettiğini belirten Turgut Üregül'ün dilekçesinde, şu ifadeler yer aldı:

''Kardeşim Tahsin Tarık Üregül'den talep edilmesine rağmen veraset ilamının gereği yerine getirilmeyerek önce babamızdan sonra annemizden kalan hisselerimiz şirket kayıtları ve ticaret siciline tescil edilmemiştir. Babamdan ve annemden kalan hisseleri hiçbir şekilde devir ve feragat etmemiş olmama rağmen gerçek dışı belgelerle şirketteki payım gasbedilmiştir. İstanbul'da ünlü bir okul işleten şirket sadece bir öğrenciden yıllık en az 30 bin lira ücret almaktadır. Yıllardır talep ettiğim halde geçiştirilip oyalanarak uğradığım zarar, 3-4 milyon lirayı bulmaktadır.''

6 kişi için suç duyurusu

Üregül dilekçesinde, ''gayri resmi usul ve yasaya aykırı belgeler düzenleyerek şirkete hissedar tescili sağlayan ve adına yapılması gereken tescilleri yapmayan'' kardeşi Tahsin Tarık Üregül ile Ali Kenan Kır, Zeki İrfanoğlu, Ahmet Hüseyin Hoşbaş, Mehmet Candan Atamer ve Acun Günay hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

'Bu ülkeye okul yaptırmadı'

Turgut Üregül, ''Kardeşim şöhretin verdiği şımarıklıktan dolayı bu

olayları yaptı. Okulunda her öğrenciden 30 bin lira eğitim parası alıyor ama bu ülkeye bir okul yaptırmamıştır. Babamın hisselerini vefat ettikten sonra yok ettiler. Hakkımı arayacağım'' dedi.