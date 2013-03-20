Üniversitelere yeni bölüm: Sürü yönetimi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği İşbirliği Protokolü'nü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda imzaladı.

Türkiye'de 25 milyon çalışanın 4'te 1'inin tarımda faaliyet gösterdiğine işaret eden Bakan Mehdi Eker, çalışan 6 milyon 100 bin kişinin sadece 1 milyon 200 binin sigortalı olarak çalıştığını ve bu oranın toplam sigortalı çalışanların yüzde 6,5'ine karşılık geldiğini ve bu sayının çok az olduğunu belirtti.

Eker, tarımda çalışan milyonlarca kişinin eğitim ve sigortalılığının geliştirilmesi konusunda çaba gösterdiklerini vurguladı.

Bakan Eker, çoban ihtiyacının karşılanması ve çoban haklarına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığı yönündeki soru üzerine, ''Çobanlığa ilgiyi arttırmak amacıyla, üniversitelerimizin ilgili bölümlerinde 'sürü yönetimi' gibi, belki 2 yıllık yüksekokul tarzında bir eğitimle mesleğin güçlendirilmesi ve yaygınlaşması yönünde çalışmamız var'' diye konuştu.