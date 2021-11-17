"MMA dövüşçüsü, aşı konusunda tartıştığı doktoru 'hayvan kemiği' ile bıçakladı"

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Rus MMA dövüşçüsü Akmal Khozhiev'in Guam'da Koronavirüs aşısı konusunda tartıştığı doktoru bir "hayvan kemiği" ile bıçakladığı şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Britanya gazetesi The Sun'ın aktardığına göre eski Sovyet Sosyalist cumhuriyetlerden Özbekistan'da doğan Khozhiev, "Aşısız Suikastçı" diye tanınıyordu.

Guam Daily News'un aktardığına göre Khozhiev, 7 Kasım'da evinde kanlar içinde bulunduktan sonra Guam polisi tarafından gözaltına alındı.

Dr. Miran Ribati'nin cesedinin aynı binanın merdivenlerinde bulunduğu belirtildi.

Bir görgü tanığı, Khozhiev ve Ribati'nin aşı konusunda tartıştığını ifade etti.

Habere göre Khozhiev, cinayeti işlediğini polise itiraf etti.