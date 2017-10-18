MM: Kürtler Kerkük'teki gerginlikten zararlı çıkacak

Hannoversche Allgemeine Zeitung, Irak ordusunun Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile yaşadığı gerginliğin ardından Kerkük'teki ilerleyişini şöyle yorumluyor:

"Kürtlere tarihte kötülükler yapıldığı için, kendi devletlerini kurma çabaları Batı'da bazılarının sempatisi ile karşılandı. Ancak bu bir rüya olarak kalacaktır: Irak'taki merkezi hükümetin yanı sıra Türkiye ve İran da Kürtlerin bağımsızlık planlarını açıklıkla reddediyor. Batı Kürtlerin komşularının kurduğu bu ortak cepheye karşılık vermekten sakınacaktır. Kürtlerin kendi devletlerini kurmak için düzenlediği referandum omuz silkerek karşılandı. Ancak şimdi Almanya ve Avrupa'ya Kerkük konusunda arabuluculuk rolü düşüyor. Bu aynı zamanda Almanya ve Avrupa'nın da çıkarına. Irak'taki birçok insan IŞİD'den kaçıp ülkenin kuzeyine sığındı. Şimdi burada Irak ordusu ile peşmerge arasında çatışma çıkarsa, yeni bir göç dalgası oluşur. Bu göç dalgasının da tek bir hedefi olur: Avrupa."

Mitteldeutsche Zeitung ise Kerkük konusunda yaşanan gerginlikten ötürü Alman ordusunun IKBY'ye bağlı peşmergeye verdiği askeri eğitimin askıya alınması kararını yorumluyor:

"Almanya çok pratik bir soru ile karşı karşıya. Kürt peşmergelere Alman ordusunca verilen, süresi yakında dolacak olan eğitim misyonu konusunda ne yapılacak? Bu konudaki kararı yeni Federal Meclis ve kurulacak yeni hükümet vermek zorunda. Durum netleşinceye kadar misyonun bir kez daha birkaç aylığına uzatılması kabul edilebilir. Alman ordusu bu geçiş dönemi sırasında peşmergenin eğitimine yeniden başlar mı? Bu bambaşka bir konu."

Mannheimer Morgen gazetesi ise Kerkük konusundaki gerginlikten Kürtlerin zararlı çıkacağı görüşünde. Gazete bunu yorumunda şöyle açıklıyor:

"Sonuçta Kürtlerin elinde öncekinden daha azı olacak. Elbette Irak ordusunun İran'ın yönlendirdiği Şii milisler desteğindeki ilerleyişi Irak'taki halklar arasındaki nefreti daha da güçlendirecektir. Ve Kürtler kendi aralarında kavgaya tutuşacaklardır. İşte bütün bunlar IŞİD'le mücadele koalisyonunu zayıflatabilir. Tam da cihatçılar yenilmenin eşiğindeyken."

Bielefeld'de yayımlanan Neue Westfälische gazetesinin aynı konuyla ilgili yorumunda işe satırları okuyoruz:

"Ön Asya'daki bu karmaşık durumda Batılı bir hükümetin bütün gelişmeleri öngörmesi beklenemez. Ancak Kürtlerin özerklik çabaları gerçekten de sürpriz değil. Kürtler kendi devletlerini kurabilme hedefine ulaşmak için fırsatı değerlendirse de bu, Batı'nın IŞİD'in bölgeden temizlenmesinin ardından bölgenin istikrara kavuşması hedefine katkı sağlamayacak. Yanlış anlaşılmasın: IŞİD'le mücadelede taraflara sunulan destek doğruydu. Şimdi geri çekilmeyip olayların dışında kalmamak, tam tersine gerilimin tırmanmaması için hassaslıkla çalışmak da aynı şekilde doğru olur. Hiçbir şey, bölgeyi kaosa terkedip birkaç yıl içinde felaket sonuçlarla karşı karşıya kalmaktan daha kötü olamaz."

HT/BK

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