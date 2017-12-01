MLS'te finalin adı belli oldu: Toronto - Seattle Sounders

Doğu\'da zafer Toronto\'nun

Batı\'da şampiyon değişmedi

Geçen sezonun rövanşı!

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

Amerika Futbol Ligi\'nde (MLS) Doğu Konferansı ve Batı Konferansı\'nda şampiyonlar belli olurken, 2017 finalinin adı da netleşti.

Columbus Crew\'u 0-0 ve 1-0\'lık skorlarla eleyerek Doğu Konferansı\'nda şampiyonluğa ulaşan Toronto, adını finale yazdıran ilk ekip oldu. Batı Konferansı\'nda ise 2-0 ve 3-0\'lık skorlarla Houston Dynamo\'yu saf dışı bırakan Seattle Sounders, konferans şampiyonu oldu ve finale yükseldi.

Final, 10 Aralık Pazar günü Toronto\'nun sahası BMO Field\'da oynanacak.

DOĞU\'DA ZAFER TORONTO\'NUN

Toronto, Doğu Konferansı finalinde çok zorlansa da şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. Normal sezonda 69 puan toplayarak konferansı zirvede tamamlayan Kanada ekibi, MLS Play-Offları\'nda konferans yarı finaline yükselme hakkı kazanmıştı. Yarı finalde ligin güçlü ekiplerinden New York Red Bulls ile karşı karşıya gelen Toronto, deplasmanda 2-1 kazanırken, kendi sahasında 1-0 mağlup olmasına rağmen konferans finaline yükselen taraf oldu. Konferans finalinde Columbus Crew ile eşleşen Kanada ekibi, deplasmandan 0-0\'lık beraberlik ile ayrıldı. Kendi sahasında maça favori olarak çıkan Toronto, 26\'ncı dakikada Victor Vazquez ile penaltı atışından yararlanamadı. 60\'ncı dakikada bir dönem Süper Lig\'de de forma giyen yıldız oyuncu Jozy Altidore sahneye çıkarken, takımına final biletini getiren gole imza attı. 1-0\'lık sonuçla Toronto, Doğu Konferansı\'nda bir kez daha şampiyonluğa ulaştı.

BATI\'DA ŞAMPİYON DEĞİŞMEDİ

Batı Konferansı\'nda ise zafer geçen sezon olduğu gibi Seattle Sounders\'ın oldu. Normal sezonda konferansını 53 puanla 2\'nci sırada noktalayan Seattle Sounders, konferans yarı finalinde Vancouver Whitecaps ile karşı karşıya geldi. İlk maçta deplasmandan 0-0\'lık eşitlikle ayrılan Seattle Sounders, 2\'nci maçında kendi sahasında Clint Dempsey\'nin 2 golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Konferans finalinde sezonun flaş ekiplerinden Houston Dynamo ile karşılaşan Seattle ekibi, ilk maçı deplasmanda 2-0, 2\'nci maçı da sahasında 3-0 kazanarak Batı Konferansı\'nda üst üste 2\'nci kez şampiyonluğa uzandı.

GEÇEN SEZONUN RÖVANŞI!

MLS 2016\'nın finalinde yine Toronto ile Seattle Sounders karşı karşıya gelmişti. Toronto\'nun mabedi BMO Field\'da oynanan maçta normal süre ve uzatma dakikaları 0-0\'lık eşitlikle sonuçlanırken, şampiyonu penaltı atışları tayin etmişti. Penaltı atışları sonucunda deplasmanda Toronto\'yu mağlup etmeyi başaran Seattle Sounders, şampiyonluğa ulaşan taraf olmuştu.

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