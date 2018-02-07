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Ekonomi

MLP Sağlık Hizmetleri'nin halka arzına 1.38 milyar lira talep

İstanbul, 7 Şubat (DHA) - MLP Sağlık Hizmetleri’nin (MLP Care) yüzde 31

07 Şubat 2018 18:41

İstanbul, 7 Şubat (DHA) - MLP Sağlık Hizmetleri’nin (MLP Care) yüzde 31.44 payının halka arzı için çıkılan talep toplama işlemi sona erdi. Yurtiçinden ve yurtdışından ilgi gören halka arzın büyüklüğü toplam 1.38 milyar lira düzeyinde, her bir payın fiyatı ise 19 lira olarak gerçekleşti. Bu rakamla MLP Care’in toplam piyasa değeri de 3.827 milyar lira olarak kaydedildi.
Halka arz edilen şirket paylarının yaklaşık yüzde 83.5’i yurtdışı kurumsal, yüzde 8.2’si yurtiçi kurumsal ve yüzde 8.2’si ise yurtiçi bireysel yatırımcılara tahsis edildi. Halka arz sonucunda şirketin halka açıklık oranı ek satış dâhil, yüzde 36.15’e ulaşmış oldu. Ancak yapılan tahsisli sermaye artırımı sonucu MLP Care’in BİST’te işlem görmeye başlayacağı 13 Şubat itibariyle halka açıklık oranı 35.01 olacak. Buna göre Medical Park ve Liv Hospital’ı bünyesinde barındıran MLP Care’in işlem görmeye başlayacağı tarih itibariyle şirketin piyasa değeri ise 3.952 milyara ulaşacak.
MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muharrem Usta, \"Yurtiçi ve yurtdışından gelen talebin toplam büyüklüğü bizi mutlu etti. Halka arza Singapur, ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kıta Avrupası’ndaki tanınmış, büyük yatırım fonlarından ilgi oldu. En büyük ilgi ise Birleşik Krallık’tan gösterildi. Bu ilgi hem şirketimize hem de Türkiye ekonomisine duyulan güveninin bir göstergesi. Bu nedenle çok mutluyuz” dedi.
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ise, “Halka arz için kurulan konsorsiyum, Ak Yatırım liderliğinde toplam 21 kurumdan oluştu. Halka arzda 30’u yurtdışı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 5.351 yatırımcıdan talep toplandı. Güçlü, deneyimli ekiplerimiz ve dijital kanallarımızla şimdiye kadar birçok halka arzı güzel sonuçlarla tamamlamış bir kurum olarak, MLP Care halka arzını da başarı ile tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Medical Park ve Liv Hospital markalarını bünyesinde barındıran MLP Care halka arzında Ak Yatırım’a güvenen ve bu halka arzı mümkün kılan herkese teşekkürler” dedi.

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